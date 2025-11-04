Breaking News:
Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Anzeige
Studie

Mehr Produktivität mit Betriebsrat 04.11.2025, 12:05 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Arbeitnehmervertretungen schützen einer Auswertung von Ifo, IAB und Uni Konstanz zufolge nicht nur das Lohnniveau in Betrieben, wenn automatisiert wird. Auch die Unternehmen können profitieren.

Betriebsräte nützen nicht nur den Beschäftigten, sondern können auch Unternehmen guttun. Was von Gewerkschaftsseite gerne angeführt wird, haben Forscher von Ifo, IAB und der Universität Konstanz nun mit Zahlen hinterlegt. Konkret für Firmen, in denen Automatisierung eingeführt wurde. 

«Werke mit Betriebsräten sind in unserer Stichprobe bereits vor der Einführung von Robotern um etwa 10 Prozent produktiver, obwohl dieser anfängliche Unterschied statistisch nicht signifikant ist», sagt Oliver Schlenker vom Ludwig Erhard Ifo Zentrum für Soziale Marktwirtschaft in Fürth, einer der Autoren der Studie. «Nach der Automatisierung vergrößert sich der Produktivitätsunterschied jedoch auf fast 30 Prozent, was sowohl statistisch als auch wirtschaftlich signifikant ist.» 

Eine mögliche Erklärung für die Entwicklung ist, dass in den Unternehmen mit Betriebsrat während des Automatisierungsprozesses deutlich mehr Training für die Mitarbeiter angeboten und genutzt wurde. Mitautor Sebastian Findeisen von der Universität Konstanz weist allerdings auf einen weiteren Effekt hin: In Unternehmen mit Betriebsräten gebe es oft einen gewissen Widerstand gegen Automatisierung. Deswegen werde dort in der Regel nur dann automatisiert, wenn es sich richtig lohne. 

Einkommen entwickelt sich besser

Zudem entwickelte sich auch das Einkommen von Arbeitern günstiger: «Drei Jahren nach der Einführung von Robotern sind in Werken mit Betriebsrat die relativen Einkommen im Durchschnitt um 10 Prozent höher als in vergleichbaren Werken ohne Betriebsrat», erklärt Schlenker. Das liegt der Analyse zufolge vor allem daran, dass die Arbeitnehmervertretungen die Routinearbeiter vor Lohnverlusten schützen. 

Dabei profitieren aber offenbar nicht alle davon, wie Mitautor Wolfgang Dauth vom IAB sagt. «Betriebsräte tragen dazu bei, dass die Lohnungleichheit innerhalb eines Betriebs in Zeiten der Automatisierung nicht zunimmt, allerdings teilweise auch auf Kosten der anderen Arbeitnehmer im Unternehmen.»

Für die Studie verglichen die Forscher ähnliche Unternehmen mit und ohne Betriebsräte, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts Automatisierung einführten.

© dpa-infocom, dpa:251104-930-247890/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Original-Research: PSI SE (von First Berlin Equity Research GmbH): …

14:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pfizer hebt Gewinnziel erneut an - Umsatzminus nicht so stark wie…

14:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

New York wählt Bürgermeister - 34-jähriger Linker Favorit

14:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial

13:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Nemetschek auf April-Tief - Ziele und Mediensparte …

13:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Neue Gewalt im Gazastreifen trotz Waffenruhe

13:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wadephul sieht keine Differenz mit Merz in Syrien-Politik

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Telekom investiert mehr als eine Milliarde Euro in KI-…

13:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer