Ein Kundenansturm zum Auslaufen der US-Elektroauto-Prämie brachte Tesla im vergangenen Quartal einen Verkaufsrekord. Der Gewinn fiel trotzdem deutlich.

Tesla hat trotz eines Verkaufsrekords im dritten Quartal den nächsten Gewinnrückgang verbucht. Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verdiente unterm Strich gut 1,37 Milliarden Dollar, das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen um zwölf Prozent auf knapp 28,1 Milliarden Dollar (rund 24,2 Mrd. Euro). Das übertraf die Erwartungen von Analysten.

Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie verfehlte Tesla hingegen mit einem Wert von 0,5 Dollar die Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt eher mit 0,55 Dollar gerechnet. Die Aktie schwankte in einer ersten Reaktion zwischen Gewinnen und Verlusten.

Schlussspurt bei Subventionen hilft

Im dritten Quartal hatte der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. In den beiden ersten Quartalen waren die Tesla-Auslieferungen noch um jeweils rund 13 Prozent gefallen. 

Analysten waren zwar davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde. 

Tesla versucht gegenzuhalten

US-Präsident Donald Trump hatte die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos Ende September auslaufen lassen. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten. Tesla versucht, mit etwas günstigeren abgespeckten Modellvarianten gegenzusteuern.

Musk hatte bereits gesagt, er rechne mit einigen harten Quartalen. Der Tech-Milliardär spielt die Bedeutung des Autoverkaufs für das Unternehmen aber schon länger herunter. Die Zukunft von Tesla werde in Robotaxis und humanoiden Robotern liegen, behauptet er. In beiden Bereichen steht der Konzern aber erst am Anfang - und trifft auf viel Konkurrenz.

© dpa-infocom, dpa:251022-930-195165/1

