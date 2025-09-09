Blockbuster-Potenzial:
US-Plattform kauft Urban Sports Club für 600 Millionen Euro 09.09.2025, 12:14 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Fitness-Abo-Anbieter Urban Sports Club hat einen neuen Eigentümer: Die US-Plattform Wellhub übernimmt das einstige Berliner Start-up für rund 600 Millionen Dollar. Die Marke soll zunächst bleiben.

Das Berliner Fitness-Start-up Urban Sports Club (USC) hat einen neuen Eigentümer. Für rund 600 Millionen Euro hat die US-Plattform Wellhub das Unternehmen übernommen, wie beide Seiten mitteilten. Der Kauf sei abgeschlossen, die Zustimmungen sämtlicher zuständiger Kartellbehörden lägen vor, hieß es. Die Übernahme war bereits im Frühjahr angekündigt worden.

USC bietet Sport-Abos an, mit denen die Nutzerinnen und Nutzer in mehreren europäischen Ländern sämtliche teilnehmende Sportstätten wie Fitness- oder Yoga-Studios, Schwimm- oder Kletterhallen nutzen können. Sie brauchen dann nicht für jede einzelne Einrichtung eine eigene Mitgliedschaft, sondern können sich mit der USC-App einloggen. Gegründet wurde das Unternehmen Ende 2012 von den Unternehmern Moritz Kreppel und Benjamin Roth. Zu den größten Investoren zählte bisher die Beteiligungsgesellschaft Verdane. Auch ProSiebenSat1 war beteiligt.

Wellhub wiederum konzentriert sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmenskunden. Firmen können über die Plattform ihren Beschäftigten Sportkurse ermöglichen. Wellhub ist eigenen Angaben zufolge mit rund 18.000 Unternehmenskunden in 18 Ländern aktiv.

Die Marke USC soll zunächst erhalten bleiben, das Unternehmen sich weiterhin vor allem auf Privatkunden konzentrieren, während Wellhub bei der bisherigen Unternehmenskundenstrategie bleibe. Die beiden Gründer Kreppel und Roth sollen USC weiterhin als Chefs an Bord bleiben, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:250909-930-15189/1

