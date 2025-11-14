Anzeige
US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent 14.11.2025, 14:21 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach langen Verhandlungen mit den USA sollen Schweizer Produkte künftig zu den gleichen Zollsätzen wie EU-Waren in die USA gelangen. Was die Regierung dazu mitteilt.

Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden. 

