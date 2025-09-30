Anzeige
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas 30.09.2025

Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.

Gas und Strom sind für Verbraucher günstiger geworden, doch gemessen am Niveau vor dem Ukraine-Krieg bleiben die Preise hoch. Im ersten Halbjahr zahlten Privathaushalte im Schnitt 12,13 Cent je Kilowattstunde Erdgas oder 1,2 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2024, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt.

Gemessen am Vorjahreszeitraum, dem ersten Halbjahr 2024, stiegen die Preise aber um 2,2 Prozent. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021 - also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und der Energiekrise - lagen die Gaspreise für Privathaushalte sogar um mehr als drei Viertel (77,6 Prozent) höher.

Deutliche Rückgänge bei Strom

Auch bei Strom sind die Preise kurzfristig gesunken. Im ersten Halbjahr zahlten Verbraucher im Schnitt 39,92 Cent je Kilowattstunde - 3,1 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2024 und 2,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Verglichen mit dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg lagen die Preise aber immer noch gut ein Fünftel (21,4 Prozent) höher. 

Belastung durch Steuern und Umlagen gestiegen

Auch staatliche Kosten treiben die Preise, wie die Statistik weiter zeigt. So stieg die Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben für private Gaskunden gemessen am zweiten Halbjahr 2024 um 5,8 Prozent. Grund waren die ab Januar erhöhte Gasspeicherumlage und die CO2-Steuer. Die Kosten für Energie und Vertrieb für Privathaushalte sanken dagegen um 9,2 Prozent zum Vorhalbjahr.

Beim Strom wuchs die Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben für Haushalte um 7,2 Prozent gemessen am zweiten Halbjahr 2024. Allerdings zahlten die privaten Stromkunden für Energie und Vertrieb im ersten Halbjahr durchschnittlich fast zehn Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2024, was zu einem niedrigeren Gesamtpreis für Strom führte.

