Breaking News:
Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Anzeige
Versicherung, Wäsche, Reparatur

Kosten fürs Auto steigen 04.11.2025, 08:05 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Den Herbst nutzen viele Autobesitzer zum Wechsel ihrer Versicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür sind deutlich gestiegen. Wo es besonders teuer wird.

Von der Versicherung bis hin zu Wäsche und Reparatur: Autofahrer müssen für den Unterhalt ihres Fahrzeugs deutlich tiefer in die Tasche greifen. Kfz-Versicherungen kosteten im September fast elf Prozent mehr als im Vorjahresmonat, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Pkw-Reparaturen verteuerten sich zudem binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent. 

Auch die weitere Pflege rund ums Fahrzeug wird kostspieliger: Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 Prozent und die für Pkw-Wäschen um 3,6 Prozent. Damit stiegen die Kosten schneller als die allgemeine Inflation, die im selben Zeitraum bei 2,4 Prozent lag. 

Versicherern machen seit langem starke Kostensteigerungen für Autoreparaturen und Ersatzteilen zu schaffen. Sie haben daher in den vergangenen Jahren deutlich die Preise erhöht. So waren Kfz-Versicherungen 2024 nach Angaben der Statistiker fast die Hälfte (43,6 Prozent) teurer als im Jahr 2020. 

Auch mittelfristig stark gestiegene Kosten 

Auch in anderen Bereichen sind die Kosten zum Unterhalt eines Autos mittelfristig stark gestiegen. Pkw-Inspektion (plus 28,3 Prozent) und Pkw-Reparatur (plus 27,0 Prozent) verteuerten sich in dem Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Für Pkw-Wäschen mussten Verbraucher 2024 fast ein Fünftel (18,6 Prozent) höhere Preise als 2020 zahlen. Zum Vergleich: Die allgemeinen Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum ebenfalls kräftig, und zwar um 19,3 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:251104-930-246759/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

9:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Karlsruhe kippt Triage-Regelungen

9:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Israel übergibt Leichen von 45 Palästinensern

9:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/US-Zölle belasten Nachfrage: SAF-Holland senkt erneut …

9:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: AB Foods schwach nach Zahlen - Primark-Ausgliederung…

9:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Norma rutschen auf Tief seit Anfang Juni

9:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel…

9:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger werden wieder vorsichtiger

9:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer