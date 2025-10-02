Volle Züge am Wochenende - Baustellen bremsen Verkehr aus 02.10.2025, 02:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Herbstferien, Volksfeste und Sonnenschein: Wer über das lange Wochenende in den Zug steigt, sollte starke Nerven haben.

Wer spontan übers lange Wochenende verreisen und im Zug nicht stehen will, muss sich beeilen: Viele Plätze in den Zügen der Deutschen Bahn sind bereits ausgebucht. «Der Start der Herbstferien in drei Bundesländern, sonniges Wetter am Wochenende, nicht zuletzt große Volksfesten im Süden und die Einheitsfeier in Saarbrücken werden zu deutlich mehr Reisenden im DB-Personenverkehr führen», teilte der Konzern mit. 

Am Donnerstagnachmittag, Freitagvormittag sowie am Sonntag dürften die Züge demnach besonders voll sein. Das gelte für den Fern- als auch für den Regionalverkehr. Wegen der vielen Baustellen im Netz brauchen Reisende häufig besonders viel Geduld. Zwischen Stuttgart und München etwa brauchen die Züge der Bahn zufolge bis zum Samstag aufgrund einer Reparatur auf der Strecke mindestens 30 Minuten länger als sonst. Am Samstag soll die Baumaßnahme vorbei sein, die Züge sollen dann wie gewohnt fahren.

Die Bahn empfiehlt spontan Reisenden, die Auslastung der Züge zu checken und eher in Randzeiten zu fahren. Dann dürften die Fahrten auch etwas günstiger sein. Zudem bittet das Unternehmen um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme. «Zum Beispiel: Gepäck vom Sitz zu nehmen oder die Mitnahme von Fahrrädern zu reduzieren.»

