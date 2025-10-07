Anzeige
Vorstandschef von Mobilfunkfirma O2 vor Ablösung 07.10.2025, 13:59 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Markus Haas steht als O2-Chef vor dem Aus. Nach dem Verlust eines wichtigen Geschäftspartners und sinkendem Umsatz sucht der Aufsichtsrat bereits einen Nachfolger.

Der Vorstandschef des Handynetzbetreibers O2 Telefónica, Markus Haas, soll seinen Posten räumen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Löscher befinde sich in Gesprächen mit Haas über eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages als Vorstandsvorsitzender, teilte das Unternehmen in München mit. Löscher beginne sofort mit der Suche nach einem Nachfolger.Der 53 Jahre alte Haas ist schon seit den 90er Jahren bei dem Unternehmen tätig und seit 2017 dessen Chef. O2 Telefónica gehört zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica. Haas hatte zuletzt beim Mutterkonzern nicht mehr den nötigen Rückhalt.

O2 hat sich in den vergangenen Jahren unter Haas positiv entwickelt und sein Handynetz verbessert. Haas wurde aber angelastet, dass er den Wettbewerber 1&1 als umsatzträchtigen Untermieter verloren hat. Dadurch sinkt der Umsatz von O2 in diesem Jahr deutlich. 1&1 ist zum Wettbewerber Vodafone gewechselt und zahlt diesem nun Nutzungsgebühren, damit die 1&1-Handykunden mit dem Vodafone-Netz verbunden werden.

O2 gehört zusammen mit der Deutschen Telekom und Vodafone zu den drei etablierten Netzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen fusionierte 2014 mit E-Plus. O2 verkauft auch Verträge für das Festnetz-Internet, greift hierbei aber auf die Leitungen anderer Firmen zurück und zahlt dafür Miete.

