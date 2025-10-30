VW mit Milliardenverlust im dritten Quartal 30.10.2025, 06:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der VW-Konzern ist im dritten Quartal wegen der Probleme bei Porsche tief in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich lief in den Monaten Juli bis September ein Verlust von 1,072 Milliarden Euro auf, wie der Wolfsburger Autobauer mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:251030-930-227068/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
