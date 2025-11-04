Breaking News:
Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Anzeige

Wachsender Recyclinganteil bei deutscher Papierproduktion 04.11.2025, 11:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Papier ist überall, vom Einkaufszettel bis zur Paketverpackung. Für Umweltbewusste gibt es eine gute Nachricht: Der Altpapier-Anteil ist ziemlich hoch.

Bei der Papierproduktion in Deutschland kommt zu 84 Prozent Altpapier zum Einsatz. 2020 lag der Anteil noch bei 79 Prozent, wie die Initiative Pro Recyclingpapier in Berlin mitteilte. Die Initiative wird von 25 Unternehmen aus verschiedenen Branchen getragen. 

Mehr Pappe und Karton, weniger grafisches Papier 

Gemessen wird dabei der Anteil von Rohstoffen an der Produktion. Die Quote liegt bei manchen Papierarten über 100 Prozent, weil für die Herstellung von einem Kilogramm Recycling-Papier ungefähr 1,12 Kilogramm Altpapier benötigt werden. Der Anteil variiert je nach Papierart: bei grafischen Papieren ist er vergleichsweise niedrig, bei Wellpappe oder Zeitungspapier hoch. 

Die Verwendung grafischer Papiere zum Bedrucken oder Beschreiben oder Zeichnen ist seit 2020 stark zurückgegangen, wie aus dem sogenannten Recyclingpapier-Report hervorgeht. Papier, Karton und Pappe für Verpackungszwecke hingegen haben seither deutlich zugelegt, mit einem Höhepunkt während der Corona-Krise. Die Gründe: Zeitungen zum Beispiel werden zunehmend in digitaler Form gelesen und der Online-Handel hat an Bedeutung gewonnen. 

Deutschland ist fünftgrößter Verbraucher weltweit 

Deutschland ist dem Bericht zufolge das fünftgrößte Vebraucherland der Welt, hinter China, den USA, Japan und Indien. Altpapier macht dem Bericht zufolge den größten Anteil der in Deutschland für die Papierproduktion eingesetzten Rohstoffe aus. Hinzu kommt Papierzellstoff, der zu drei Vierteln aus dem Ausland importiert wird. Wichtigster Lieferant ist Brasilien, mit größerem Abstand folgen die Lieferländer Schweden und Finnland. 

Verbraucher können das Recycling erleichtern. Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Broschüren, Flyer, Bücher, Hefte, Schreib- und Kopierpapier gehören ins Altpapier, damit daraus wieder grafisches Papier werden kann. Pappe und Kartons sollten möglichst nicht zerkleinert, sondern nur gefaltet werden, damit sie leichter sortiert und wieder in die Karton- und Wellpappenproduktion geführt werden können, schreibt die Initiative.

© dpa-infocom, dpa:251104-930-247677/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Original-Research: PSI SE (von First Berlin Equity Research GmbH): …

14:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pfizer hebt Gewinnziel erneut an - Umsatzminus nicht so stark wie…

14:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

New York wählt Bürgermeister - 34-jähriger Linker Favorit

14:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial

13:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Nemetschek auf April-Tief - Ziele und Mediensparte …

13:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Neue Gewalt im Gazastreifen trotz Waffenruhe

13:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wadephul sieht keine Differenz mit Merz in Syrien-Politik

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Telekom investiert mehr als eine Milliarde Euro in KI-…

13:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer