Warum die EU-Kommission Digitalgesetze vereinfachen will 19.11.2025, 03:50 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Cookies, Datenschutz und KI-Gesetz: Die Europäische Kommission will die zahlreichen EU-Digitalregeln vereinfachen. Kritiker warnen: Änderungen der Gesetze könnten für den Datenschutz ein Risiko sein.

Die Europäische Kommission stellt Pläne zur umfangreichen Vereinfachung der über Jahre entwickelten EU-Digitalgesetze vor. Im Fokus stehen besonders Gesetze aus den Bereichen Datenschutz, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz (KI). Auch Cookie-Banner könnten von den Änderungen betroffen sein. Die EU-Kommission will damit unter anderem auf den Wunsch von Mitgliedsstaaten und Unternehmen nach Entbürokratisierung reagieren. Fragen und Antworten im Überblick:

Cookies, Daten, KI: Um welche Regeln geht es? 

Beim Thema Datenschutz dürfte dabei besonders die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Fokus stehen. Sie verpflichtet etwa Betreiber von Online-Shops oder digitalen Plattformen dazu, eine Einwilligung von Kunden oder Nutzern einzuholen, wenn ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen. Aus der DSGVO resultieren daher auch die unpopulären Cookie-Abfragen, die beim Aufruf einer Internetseite folgen. 

Auch andere Regeln für nicht personenbezogene Daten könnten vereinfacht werden - etwa das EU-Datengesetz («EU-Data-Act»). Das soll Verbrauchern und Verbraucherinnen mehr Rechte an den Daten geben, die vernetzte Geräte wie etwa Smart-TVs sammeln. Parallel existieren weitere Richtlinien und Rechtsakte - etwa für das Datenmanagement in der Verwaltung oder im Gesundheitswesen. 

Auch das EU-KI-Gesetz dürfte von den Vereinfachungen betroffen sein. Es regelt umfangreich, welche Verpflichtungen ChatGPT, Gemini und Co. etwa beim Trainieren ihrer Modelle haben. Das Europäische KI-Amt sollte die Regeln zum Teil ab August nächsten Jahres durchsetzen. Die Branche hatte zuletzt aber immer wieder mehr Zeit für die nötigen Anpassungen gefordert. 

Warum will die EU-Kommission an die Gesetze ran? 

Die geplanten Vereinfachungen der Kommission gehören zu den sogenannten Omnibussen, mit denen Bürokratie abgebaut werden soll. Von den Unternehmen, aber auch den Mitgliedsstaaten gab es zuletzt immer wieder Forderungen nach Entbürokratisierung. Größere Digitalkonzerne, etwa Tiktok oder der Facebook-Konzern Meta, hatten die EU-Regeln in der Vergangenheit als widersprüchlich und wettbewerbsfeindlich bezeichnet. 

Erst am Dienstag hatten zudem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem deutsch-französischen Digitalgipfel in Berlin weniger Strenge bei den EU-Digitalregeln gefordert. «Wir bitten die Kommission, die Verordnung über die KI-Systeme mit hohen Risiken um ein Jahr aufzuschieben. Und wir fordern eine Vereinfachung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)», sagte der französische Präsident. 

Bundeskanzler Merz betonte, seiner Ansicht nach wird zu viel Wert auf Datenschutz gelegt und zu wenig auf Datensicherheit. Die zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen hatte bei dem Gipfel in Berlin betont, man wolle mit den Änderungen die Gesetzgebung straffen und gleichzeitig strenge Schutzvorkehrungen wahren. 

Was sagen die Kritiker und Interessenverbände? 

Daten- und Verbraucherschützer kritisierten, Entschärfungen der Gesetze könnten einem Einknicken vor der Tech-Lobby gleichkommen. Zudem warnten mehr als 120 Organisationen - darunter Amnesty International - die Europäische Kommission in einem offenen Brief davor, die Rechte der EU-Bürgerinnen und -Bürger auszuhöhlen. Die Digitalregeln der EU seien die wichtigste Verteidigungslinie gegen digitale Ausbeutung und Überwachung durch inländische wie ausländische Akteure.

Auch aus dem EU-Parlament gibt es bereits Kritik. Die Europaabgeordnete Alexandra Geese (Grüne) teilte mit: «Vereinfachung ja – aber nicht als Deckmantel für Deregulierung, die Bürgerinnen und Bürger entrechtet.» Den Vorschlägen der EU-Kommission müssen sowohl die EU-Staaten als auch das Parlament zustimmen.

© dpa-infocom, dpa:251119-930-311107/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
4 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
6 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
7 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX-FLASH: Aktienmarkt weiter im Korrekturmodius vor Nvidia-Zahlen …

6:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Fall Khashoggi: Trump nimmt Saudi-Kronprinz in Schutz

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Dutzende Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw gemeldet…

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/CO2-Speicherung unter der Nordsee: Was jetzt geplant ist

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Freigabe von Epstein-Akten wird wahrscheinlicher

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Was sehen die Pläne von Dobrindt zur Drohnenbekämpfung …

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Libanon: 13 Tote bei israelischem Angriff auf Palästinenser…

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Wegen Russland: EU plant Notfallsystem für Militä…

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer