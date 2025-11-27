Zahl der Retouren steigt auf Rekordwert 27.11.2025, 02:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Rücksendungen von Online-Bestellungen sind oft kostenfrei. Kunden machen davon ausgiebig Gebrauch, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Kunden in Deutschland schicken in diesem Jahr laut einer Prognose so viele online bestellte Produkte zurück wie nie zuvor. Die Zahl der Retourenpakete dürfte voraussichtlich auf 550 Millionen steigen, sagte der Retourenforscher Björn Asdecker von der Universität Bamberg. «Das ist ein Rekord.» Grund ist der wieder anziehende Onlinehandel – wodurch auch die Zahl der meist kostenlosen Rücksendungen steigt.

Fast jedes vierte Online-Paket hierzulande wird laut Asdecker komplett oder teilweise zurückgeschickt. Während der Pandemie bestellten die Menschen mehr im Internet, die Zahl der Rücksendungen stieg 2021 auf etwa 530 Millionen. Nach einem Rückgang in den Folgejahren erreichte sie 2024 erneut dieses Niveau. Laut einer Studie des Handelsforschungsinstituts EHI ist die Retourenquote unverändert hoch. Am häufigsten zurückgeschickt wird Kleidung.

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BPEX) erwartet, dass 2025 in Deutschland rund 4,37 Milliarden Sendungen befördert werden – etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der klassische Onlinehandel wächst besonders stark. Das EHI erwartet, dass die größten 1.000 Onlineshops in Deutschland ihre Umsätze in diesem Jahr um mehr als fünf Prozent steigern können.

© dpa-infocom, dpa:251127-930-346394/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
2 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
3 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
4 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
5 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
6 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
7 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Warum die Zahl der Retouren nicht sinkt

2:32 Uhr • Artikel • dpa

HUK Coburg: Elektroauto-Tief überwunden

0:02 Uhr • Artikel • dpa

Behörden: Nationalgardisten in 'kritischem Zustand'

Gestern 23:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gouverneur: Widersprüchliche Berichte zu Nationalgardisten

Gestern 23:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Tangram Therapeutics reicht Antrag für klinische Studie …

Gestern 22:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor 'Thanksgiving…

Gestern 22:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor 'Thanksgiving'

Gestern 22:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/US-Gouverneur: Zwei Nationalgardisten in Washington sind …

Gestern 22:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer