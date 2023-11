Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA und der Eurozone eventuell schon in einigen Monaten haben den Dax am Mittwoch über 16.100 Punkte getrieben. Der Leitindex erreichte ein neues Zwischenhoch seit Anfang August und stand am Nachmittag mit 1,05 Prozent im Plus auf 16.160,49 Punkte. Damit rückt auch wieder das Rekordhoch in Reichweite. Das hatte das deutsche Börsenbarometer Ende Juli bei etwas unter 16 530 Punkten erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Mittwochnachmittag um 1,11 Prozent auf 26.295,23 Zähler nach oben.

Zinsoptimismus trieb vor allem den Immobiliensektor an. Vonovia gewannen im Dax 1,7 Prozent und LEG im MDax 1,9 Prozent. Aroundtown blieben indes nach Neunmonatszahlen mit minus 6,9 Prozent von der guten Stimmung weitgehend ausgeschlossen. Eine Erholung gab es dennoch, denn am Morgen noch war die Aktie um bis zu elf Prozent abgesackt. Der Gewerbeimmobilienspezialist steckt wegen des schwachen Umfelds unter dem Strich tief in den roten Zahlen.

Umstufungen bewegten einige Autowerte aus dem Dax. Die US-Bank JPMorgan äußerte sich vor allem zu VW vorsichtiger, während sie BMW positiver beurteilt. BMW stiegen um 3,0 Prozent. VW schüttelten zuletzt ihre frühen Verluste ab und stiegen um 1,0 Prozent.

Analyst Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg empfiehlt nun die Aktie des Waferherstellers Siltronic zum Kauf, was dem Papier im SDax ein Plus von 8,8 Prozent bescherte.

Borussia Dortmund gewannen als zweitstärkster Wert 7,6 Prozent. Der Bundesligaclub meisterte die schwerste Gruppe der Champions League mit Bravour und erreichte vorzeitig das Achtelfinale.

Der Euro gab nach und wurde am Nachmittag mit 1,0984 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war er noch bis auf 1,1017 Dollar gestiegen und hatte den höchsten Stand seit August markiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0949 Dollar fest.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,56 Prozent am Vortag auf 2,47 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,37 Prozent auf 124,81 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,54 Prozent auf 132,65 Punkte.

