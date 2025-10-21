Zuckerfreie Getränke gefragt

21.10.2025

Coca-Cola erhöhte in den vergangenen Monaten die Preise unter anderem im wichtigen Heimatmarkt. Die frischen Quartalszahlen zeigen, dass es kein Problem für den Getränke-Riesen war.

Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar an, wie der Konkurrent von Pepsico mitteilte. Unterm Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen höhere Aufwendungen.

Das allgemeine Umfeld sei weiterhin schwierig, sagte Unternehmenschef James Quincey laut Mitteilung. Das Unternehmen sei flexibel geblieben und habe in Wachstum investiert. So seien etwa die von Coca-Cola angebotenen zuckerfreien Getränke gefragt, ebenso wie kleinere Flaschen und Dosen, zu denen Verbraucher angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten momentan greifen. Die Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Manager. Auch die längerfristigen Prognosen könne das Unternehmen erreichen.

