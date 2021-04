Der Rücksetzer, der das Handelsgeschehen im Dax noch in der ersten Wochenhälfte bestimmte, lockte im gestrigen Donnerstagshandel die ersten Käufer zurück in den Markt. Der Dax berappelte sich zwischenzeitlich wieder. Offenkundig bleibt es dabei, dass bereits leichte Rücksetzer schon Kaufinteresse kreieren. Das Thema Liquidität ist aktuell… Unsere beiden heutigen Protagonisten E.ON und RWE mussten zuletzt zwar ein paar Federn lassen, doch sowohl E.ON als auch RWE zeigten daraufhin Comeback-Qualitäten. Bleiben wir zunächst bei RWE.

RWE – Aktie mit starkem Comeback

RWE (WKN: 703712 ISIN: DE0007037129 Ticker-Symbol: RWE) führte am gestrigen Donnerstag mit einem satten Tagesplus von über 4 Prozent die Liste der Gewinner im Index an. Der starken Aufwärtsreaktion ging jedoch ein knackiger Rücksetzer voraus.

In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir eine große symmetrische Dreiecksformation, die sich in den letzten Wochen im Chart der RWE-Aktie herausbildete. Zum damaligen Zeitpunkt war RWE in die Spitze des Dreiecks gelaufen, sodass ein Ausbruch bevorstand. Der temporär schwächelnde Gesamtmarkt forcierte zunächst den Ausbruch der RWE-Aktie über die Unterseite. Die Aktie tauchte in Richtung 32,50 Euro ab. Ein Bruch der 32,50 Euro hätte die Aktie womöglich weiter in Bedrängnis gebracht und gleichzeitig die „Falltür“ in Richtung 30 Euro geöffnet, doch RWE zeigte gestern beachtliche Comeback-Qualitäten. Sollte es für die RWE-Aktie nun auch noch über den Widerstandsbereich von 35 Euro gehen, würde sich das Chartbild von RWE massiv aufhellen.

E.ON – Aktie stößt Tür weit auf

Die erste Wochenhälfte gestaltete sich auch für E.ON (WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Ticker-Symbol: EOAN) zunächst schwierig. Doch auch E.ON konnte aufgrund des positiven Donnerstagshandels wichtige Akzente auf der Oberseite setzen.

E.ON verstand es zuletzt, die eminent wichtige Unterstützung bei 9,80 Euro / 9,70 Euro zu verteidigen. Diese bot nun ein ideales Sprungbrett, um einen Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren. E.ON setzt gestern zum Sprung über die 10,10 Euro an. Damit hat die E.ON-Aktie die Tür weit aufgestoßen. Sollte sich der Ausbruch über die 10,10 Euro manifestieren, könnte sich die Bewegung noch bis in den Bereich von 10,50 Euro ausdehnen. Auf der Unterseite verorten wir die zentrale Unterstützung bei E.ON unverändert in den Bereich um 9,50 Euro. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verlaufen hier auch der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die 200-Tage-Linie.

