Für den Dax läuft es in diesen Tagen. Auch der gestrige Start in die neue Handelswoche ließ sich gut für den Index an, auch wenn er nicht ganz an die Rekordjagd der vergangenen Tage anknüpfen konnte. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Solange der Dax oberhalb der Zone 14.200 / 14.000 Punkte notiert, ist alles im grünen Bereich. Sollte es jedoch signifikant unter dieses Niveau gehen, ist Obacht geboten. In der aktuellen Konstellation hat der Index aus unserer Sicht alle Chancen, die Bewegung bis in den Bereich von 15.000 Punkten auszudehnen. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten E.ON und RWE konnten zuletzt von der positiven Stimmung am Gesamtmarkt profitieren. Auch wenn noch nicht alles Gold ist, was hier glänzt, so wirken doch beide Versorger mittlerweile wieder etwas stabiler, als noch vor einigen Tagen. Bleiben wir zunächst bei der Aktie von E.ON (WKN: ENAG99 ISIN: DE000ENAG999 Ticker-Symbol: EOAN).

E.ON – Wichtiger Kursbereich im Fokus

Der E.ON-Aktie gelang es zuletzt, den Würgegriff der Korrektur zu lockern. Nach einem Test der wichtigen Unterstützung von 8,30 Euro initiierte die Aktie eine Erholung. Mit der Rückeroberung der Zone 8,70 Euro / 8,60 Euro sowie dem Ausbruch aus dem bis dato dominierenden Abwärtstrend konnte E.ON wichtige Etappensiege feiern; mehr aber (noch) nicht.

In den letzten Tagen verpasste es E.ON dann, die Erholungsbewegung weiter voranzutreiben. Um eine weitere Entspannung herbeizuführen, hätte E.ON über den Widerstandsbereich von 9,00 / 9,25 Euro setzen müssen. Wenn man so will, sitzt die Aktie gegenwärtig zwischen den Stühlen. Auf der Unterseite stützt die Zone 8,70 Euro / 8,60 Euro. Auf der Oberseite limitiert der Bereich 9,00 / 9,25 Euro. Nachhaltige Signale sind wohl erst bei einem Unterschreiten der 8,60 Euro oder aber bei einem Überschreiten der 9,25 Euro zu erwarten.

RWE – Aktie verpasst große Chance

RWE (WKN: 703712 ISIN: DE0007037129 Ticker-Symbol: RWE) verpasste zuletzt die große Gelegenheit, die Erholung entscheidend voranzubringen und das Chartbild dadurch aufzuhellen.

Im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens stand und steht der Bereich um 33,50 Euro. Nach dem Test der 30er Unterstützung nahm RWE wieder Fahrt auf und lief die Zone um 33,50 Euro an. Mehrere Versuche scheiterten, diese Hürde zu überwinden. Der Bereich von 33,50 Euro wird derzeit zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Ein signifikanter Ausbruch hätte damit doppelte Signalwirkung. Kurzum. Für RWE muss es darum gehen, die 33,50 Euro zurückzuerobern. Auf der Unterseite haben die 30,00 Euro weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung.

