MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine endgültige Entscheidung über den Einsatz von Thomas Müller im letzten EM-Gruppenspiel wird Joachim Löw erst am Spieltag treffen. Das erklärte der Bundestrainer am Dienstag der ARD-Sportschau. "Dass Müller von Anfang an spielt, wird schwierig sein", sagte Löw kurz vor der Abreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach München, wo am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) die Partie gegen Ungarn ansteht. Müller soll am Morgen des Spieltags nochmals einen Belastungstest absolvieren und möglichst an die Grenzen gehen, kündigte der DFB-Chefcoach bei Magenta TV an.

Der 31 Jahre alte Müller hatte sich beim 4:2-Sieg gegen Portugal in der Endphase eine Kapselverletzung am Knie zugezogen und konnte auch am Dienstag nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Ganz abschreiben wollte Löw einen Einsatz des Bayern-Antreibers gegen Ungarn aber noch nicht: "Es ist irgendwie ungewiss im Moment. Ein Risiko wird man nicht eingehen. Aber es kann durchaus sein, dass er in der Lage ist, trotzdem dabei zu sein."

Bei den nach dem Portugal-Spiel ebenfalls angeschlagenen Mats Hummels und Ilkay Gündogan gibt es offenbar keine Probleme mehr. "Ich bin fit, habe aber ein bisschen Probleme, die ich da mit mir herumtrage. Für die Spiele wird es schon immer hinhauen", erklärte Hummels zu seiner Patellasehnen-Reizung. Wie Gündogan konnte der Dortmunder am Dienstag das Abschlusstraining bestreiten.

Deutschland braucht mindestens noch einen Punkt, um ins EM-Achtelfinale einzuziehen. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte Löw und forderte von seinem Team "punkten, siegen und erfolgreich sein, wenn wir in dem Turnier eine Rolle spielen wollen"./jme/DP/he