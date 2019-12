Die Spannung steigt an den Aktienmärkten. Während die US-Indizes sich noch von Hoch zu Hoch hangeln oder vielmehr von Hoch zu Hoch quälen, schaltet man diesseits des Atlantiks offenkundig bereits einen Gang runter und lässt das Ganze so kurz vor den Feiertagen etwas ruhiger angehen. Etwas mehr Ruhe und (vor)weihnachtliche Stimmung hätten sich am gestrigen Mittwoch (18.12.) auch die Aktionäre des Maschinenbauers Jungheinrich sicherlich gewünscht. Doch es kam anders.

Das Unternehmen konfrontierte Analysten und Aktionäre mit einer überraschend negativen Prognose für 2020. In der begleitenden Pressemitteilung führte das Unternehmen unter anderem volatile Auftragseingänge und fehlende positive Konjunktur- und Marktsignale an. Der Umsatz soll sich nunmehr im Jahr 2020 innerhalb einer Spanne von 3,6 Mrd. Euro bis 3,8 Mrd. Euro bewegen. Das EBIT wird für das kommende Jahr zwischen 150 Mio. Euro und 200 Mio. Euro erwartet. Die Reaktion des Marktes war entsprechend. Die Aktie setzte im gestrigen Handel zum Sturzflug an. Am Ende des Mittwochshandels stand ein Minus von über 20 Prozent in den Büchern. Aus charttechnischer Sicht war der gestrige Handelstag ein Desaster. Die wichtigen Unterstützungen bei 25,0 Euro und 22,5 Euro sind passé. Darüber hinaus droht der Bruch der 20,0 Euro Marke. Der kurzfristige Aufwärtstrend und die 200-Tage-Linie sind ebenfalls Geschichte. Die Hoffnung ruht nun auf der Unterstützung bei 17,5 Euro. Taucht die Aktie auch darunter ab, könnte sich die Situation aus charttechnischer Sicht sogar noch einmal verschärfen. Mit ganz anderen "Problemen" hat in diesen Tagen die Aktie von Evotec zu kämpfen...

Lange Zeit mühte sich die Aktie innerhalb einer Handelsspanne ab. Eine klare Richtung wollte sich in den letzten Wochen nicht herauskristallisieren, sodass sich im Ergebnis zwischen 18,2 Euro und 21,0 Euro eine veritable Handelsspanne ausbildete. In der letzten Woche war es dann soweit. Die Aktie nahm die "Beine in die Hand" und verließ die Handelsspanne über die Oberseite. Das erste daraus resultierende Bewegungsziel bei 22,0 Euro wurde daraufhin rasch "abgefrühstückt". Überhaupt entwickelte die Ausbruchsbewegung eine ordentliche Dynamik, denn auch die 23,0 Euro konnten zügig überwunden werden. Das nächste Bewegungsziel 23,6 / 24,0 Euro war dann allerdings eine Nummer zu groß. Die Aktie tauchte im gestrigen Mittwochshandel wieder unter die 23,0 Euro ab. Die nächsten Tage versprechen spannend zu werden. Im besten Fall spielt sich der angelaufene Rücksetzer oberhalb von 22,0 Euro ab. Unter allen Umständen ist aus charttechnischer Sicht ein erneutes Abtauchen unter die 21,0 Euro zu vermeiden. Anderenfalls ist eine Neubewertung unerlässlich.

