BRÜSSEL/MINSK (dpa-AFX) - Angesichts der von Fälschungsvorwürfen und Polizeigewalt überschatteten Präsidentenwahl in Belarus dringt eine Mehrheit des EU-Parlaments auf Neuwahlen in der Ex-Sowjetrepublik. Die Wahlen vom 9. August seien weder frei noch fair gewesen, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionschefs von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und der rechten EKR-Gruppe. Man erkenne den Wahlsieg von Machthaber Alexander Lukaschenko nicht an und unterstütze die Belarussen in ihrer Forderung nach freien Neuwahlen.

Zugleich verurteilten die fünf Politiker - unter ihnen CSU-Vize Manfred Weber sowie Ska Keller von den Grünen - die Festnahmen sowie Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Diese Verbrechen müssten untersucht werden. Die EU müsse die belarussische Zivilgesellschaft stärken. Die Parlamentarier schlugen vor, dass die EU einen Sonderbeauftragten für Belarus benennt. Russland forderten sie dazu auf, jede Einmischung zu unterlassen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte am Montag, die schiere Masse an Demonstranten am Sonntag habe gezeigt, dass die belarussische Bevölkerung jetzt einen Wechsel wolle. Die EU stehe an ihrer Seite. Die EU erwarte, dass die immer schockierenderen Berichte über unmenschliche Bedingungen und unmenschliche Behandlung in den Gefängnissen transparent untersucht werde. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Seit der Präsidentenwahl vor gut einer Woche gibt es in dem Land zwischen Russland und dem EU-Mitglied Polen große Proteste gegen Lukaschenko, der sich zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger hatte ausrufen lassen. Viele Bürger sowie ausländische Beobachter zweifeln das Ergebnis an und halten Swetlana Tichanowskaja für die eigentliche Gewinnerin. Allein in der Hauptstadt Minsk gingen am Sonntag Hunderttausende auf die Straße. Vor allem zu Beginn der Proteste reagierte die Polizei mit Gewalt gegen weitgehend friedliche Demonstranten und Bürger, Tausende wurden festgenommen./wim/DP/stw