Unter dem Druck strengerer Klimaregulierungen erweitert Ford nun seine Investitionen in die Elektrifizierung in großem Umfang.

Besser spät als nie: Ford will nun auch richtig in die E-Mobilität einsteigen und erhöht dafür die Ausgaben deutlich

Der zweitgrößte US-Autohersteller gab am Mittwoch bekannt, dass er seine Ausgaben für die Entwicklung neuer Elektrofahrzeuge und Batterien bis 2030 um mehr als ein Drittel auf über 30 Milliarden US-Dollar erhöhen wird. Bisher wurden 22 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Laut Analysten muss das Unternehmen aus Michigan mit der Elektrifizierung Schritt halten, um nicht von anderen Autoherstellern zurückgelassen zu werden. Auch der Vorstandsvorsitzende Jim Farley erkennt darin großes Potenzial:

„Das ist unsere größte Chance für Wachstum und Wertschöpfung seit Henry Ford mit dem Model T begann“.

Der fünftgrößte Autohersteller der Welt kooperiert mit Volkswagen bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen in Europa. Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende dieses Jahrzehnts 40% des weltweiten Umsatzes mit E-Fahrzeugen zu erzielen. Das Unternehmen hat kürzlich einen vollelektrischen Mustang Mach-E SUV auf den Markt gebracht und plant die Einführung einer vollelektrischen Version des Transporters Transit und des meistverkauften Pickups F-150.

Letzterer wurde kürzlich von Ryan Brinkman getestet. Nach einer Fahrt mit dem -150 Lightning Elektro-LKW schreibt der J.P. Morgan-Analyst: „Wir waren von der Erfahrung der Fahrt überwältigt. Es ist ein surreales und unerwartetes Gefühl, in 4,5 Sekunden von 0 auf 60 mph zu beschleunigen, ein 6.000 Pfund schweres Fahrzeug eine 30-Grad-Steigung hinaufzuschleppen und extreme Off-Road-Manöver geräuschlos durchzuführen“. Daraufhin gab Brinkman prompt eine eine Preiserhöhung für die Aktien der Ford Motor Company aus. Ford setzte den Preis für die elektrische Version seines beliebten F-150-Lkw auf 30.974 US-Dollar fest. Die Buchungen sollen Mitte 2022 beginnen.

Ford will zudem in die Batterie-Entwicklung einsteigen

Zudem ist Ford an der Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge und in Verbindung damit auch an der Entwicklung des Start-Up-Unternehmens Solid Power beteiligt, das kostengünstige Festkörperbatterien entwickelt. Letzte Woche kündigte der Autohersteller ein Joint Venture mit dem südkoreanischen Hersteller SK Innovation an, der Batterien in zwei Werken in den USA produzieren wird. Ford ist auch in der Softwareentwicklung tätig, und es wird erwartet, dass die Anzahl der Fahrzeuge, die ihre Systeme über das Internet aktualisieren können, in diesem Jahr eine Million erreichen wird. Bis 2028 wird es 33 Millionen Autos geben.

Der US-Autobauer kündigte auch die Einrichtung einer neuen Geschäftseinheit an, die sich auf gewerbliche und staatliche Kunden konzentrieren soll. Farley sieht in diesem Bereich enorme Wachstumschancen. In Europa verwendet Ford den von Volkswagen entwickelten MEB-Elektrobausatz, um Lizenzgebühren zu erheben. Zu diesem Zweck wird das Kölner Werk in ein Zentrum für E-Autos in Europa umgewandelt.

Ford-Aktie mit heftigem Kurssprung

Im Frankfurter Handel schießt das Papier am Mittwochabend um 6,44 Prozent nach oben und notierte demnach bei 11,41 Euro. Das bisherige 52-Wochen-Hoch beträgt 45,37 Euro, das -Tief 5,02 Euro.

