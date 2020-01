Einen Start nach Maß ins neue Jahr erwischten die deutschen Aktien am gestrigen Donnerstag (02.01.). Gewinne auf breiter Front kennzeichneten das Handelsgeschehen zum Jahresbeginn. Zwei maßgebliche Faktoren zeichneten für die Aufwärtsbewegung verantwortlich. Zum einen waren es weitere Signale von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Hier scheint man nun verstärkt auf der Suche nach einem baldigen Termin zur Unterzeichnung des ersten Teil-Abkommens zu sein. Zum anderen will die chinesische Notenbank die Kapitalanforderungen zur Kreditvergabe verringern. Diese geldpolitische Lockerung soll die chinesische Wirtschaft stimulieren. An den Aktienmärkten wurde beides mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Unter den deutschen Standardwerten profitierten insbesondere die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank. Die beiden Bankwerte gingen mit einem satten Tagesplus aus dem Donnerstagshandel. Schauen wir zunächst auf die Aktie der Deutschen Bank.



Unsere letzte Kommentierung zur Deutschen Bank überschrieben wir unmittelbar vor Weihnachten noch mit "Deutsche Bank mit Comeback?" und thematisierten darin die interessante charttechnische Konstellation des Finanzwertes. Der Ausbruch aus einer Dreiecksformation nahm zum damaligen Zeitpunkt Form an und führte die Aktie nach einigem Hin und Her schließlich über die Marke von 7,0 Euro. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Die Handelstage vor dem Jahreswechsel verbrachte die Aktie in einer abwartenden Position knapp unterhalb von 7,0 Euro. Aber immerhin konnte die 200-Tage-Linie verteidigt werden. Damit das bullische Szenario nun aber weiter vorangetrieben werden kann, muss die eminent wichtige Widerstandsmarke von 7,35 Euro übersprungen werden. Und an genau jener Marke endete der starke Handel am Donnerstag. Unter charttechnischen Aspekten ist der Sachverhalt klar: Die Aktie muss signifikant über die 7,35 Euro, um den Weg in Richtung September-Hoch bei 7,70 Euro zu ebnen. Im Idealfall werden Rücksetzer nun von der Zone 7,0 / 6,9 Euro eingedämmt. Ordentlich zulegen konnte auch die Aktie der Commerzbank am gestrigen Donnerstag.



Die Commerzbank-Aktie hat mit dem starken Zwischensprint vom Donnerstag ihre Ausgangsposition deutlich verbessert. Bereits im Vorfeld gelang es ihr, die wichtige Unterstützungszone um 5,3 Euro zu verteidigen. Mit dem am Donnerstag entfachten Rückenwind wurde der massive Widerstandsbereich um 5,7 Euro übersprungen. Damit war der Weg in Richtung 6,0 Euro frei. Unmittelbar vor der wichtigen Zone 6,0 / 6,1 Euro stoppte die Aufwärtsbewegung. Wichtige Horizontalwiderstände und die 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich ein veritables Widerstandscluster. Und auch im Falle der Commerzbank-Aktie ist die charttechnische Aufgabenstellung klar umrissen: Die Aktie muss über die Zone 6,0 / 6,1 Euro, um den Weg in Richtung des nächsten Widerstandsbereiches 6,5 / 6,7 Euro frei zu machen. Auf der Unterseite sollte im Idealfall die 5,7 Euro nicht mehr unterschritten werden. Die zentrale Unterstützung sehen wir nun bei 5,3 Euro.

