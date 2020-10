KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holstein hält an den strengen Corona-Auflagen für Touristen aus inländischen Risikogebieten fest. Es gehe darum, die stark gestiegene Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel. Die Corona-Lage in Deutschland sei dramatisch. Man stehe am Anfang eines exponentiellen Wachstums.

In Schleswig-Holstein dürfen Menschen aus Risikogebieten, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen festgestellt werden, nur mit einem negativen Corona-Test in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten. Der negative Corona-Test darf maximal 48 Stunden vor der Einreise vorliegen. Günter sprach deshalb auch nicht von einem Beherbergungsverbot, sondern von eingeschränkten Beherbergungsmöglichkeiten. Für Berufsreisende und Zweitwohnungsbesitzer gelte die Regelung nicht./mho/DP/men