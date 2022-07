Der gestrige Mittwoch hielt für Anleger des GameStop Wertpapiers positive Neuigkeiten bereit. Das Unternehmen gab einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 bekannt, welcher am 22. Juli durchgeführt werden soll. Der Kurs legte daraufhin nach Börsenschluss kräftig zu.

Split sorgt für nachbörslichen Kurssprung

Der Videospiele-Händler GameStop will seine Aktien für Kleinanleger leichter handelbar machen. Das Unternehmen segnete am gestrigen Mittwoch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 ab. Kurz nach dem regulären Handelsschluss kostete ein GameStop-Anteilsschein gestern 114,24 Euro. Mit einem Aktiensplit können Firmen die Zahl ihrer Aktien erhöhen. GameStop will die zusätzlichen Papiere in Form einer Aktiendividende auszahlen. Das bedeutet, Aktionäre, die bei Handelsschluss am 18. Juli im Aktienregister eingetragen sind, erhalten drei zusätzliche GameStop-Stammaktien. Auch heute blieb der Kurs seinem Aufwärtstrend treu und erreichte zwischenzeitlich einen Wert von 132 Euro, was einem Plus von 13,4 Prozent entspricht.

Die GameStop-Aktionäre stimmten bereits im Juni dafür, die Aktiengenehmigung des Unternehmens von 300 Millionen auf eine Milliarde zu erweitern, um eine Aufteilung zu erleichtern. Das US-Unternehmen sagte im März, dass die Genehmigung es ihnen ermöglichen würde, eine Aufteilung durchzuführen und damit „Flexibilität für zukünftige Unternehmensanforderungen zu bieten“.

Feiert die Meme-Aktie nun ihr Comeback?

GameStop kann zwar so gut wie nicht mit Geschäftserfolgen glänzen, sorgte dafür jedoch 2021 für große Aufmerksamkeit. Der Videospiele-Händler gehört zu den sogenannten „Meme-Aktien“, zu deren Kauf sich Kleinanleger auf Social-Media-Plattformen, etwa auf Reddit, gegenseitig aufrufen. Dies hat in der Vergangenheit Hedgefonds in Mitleidenschaft gezogen, die über Leerverkäufe auf einen Kursverfall spekuliert hatten. So war die GameStop-Aktie vor Neujahr 2021 praktisch nichts wert, durch den ausgelösten Trading-Hype konnte das Wertpapier dann jedoch um unglaubliche 680 Prozent innerhalb eines Jahres zulegen. Dieses Jahr verlief jedoch charttechnisch eher holprig.

Freude unter den Anlegern

Auch die Anleger im BörsenNews-Forum freuen sich über den angekündigten Split. Nutzer quidle schreibt: “Wow was für Neuigkeiten! Bin im Urlaub und nicht so intensiv dabei wie sonst, aber das jetzt ist natürlich spannend! Endlich. Fehlt heute nur noch der dip zum nachkaufen vor dem fomo-Start”. Auch Nutzer snOwman4 sieht eine Chance für GameStop: “Afterhour läuft heute wohl. Hoffentlich fangen sie diese Woche noch an die Swaps fürs Quartal 2 zu decken.”

/aw