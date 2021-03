Die Nachrichten zum US-Mischkonzern General Electric scheinen sich derzeit zu überschlagen. So verkündet das Börsen-Schwergewicht zum einen aus acht Aktien Eine werden zu lassen. Zum anderen soll eine Zusammenlegung des Jet-Leasinggeschäfts mit AerCap anstehen. Die GE-Aktie notiert in Rot.

Reverse Split der GE-Aktien im Verhältnis 8:1

Der Verwaltungsrat der General Electric Company schlägt eine Zusammenlegung von acht GE-Aktien zu Einer vor. An der Börse wird hier von einem Reverse Stock Split gesprochen. Es handelt sich also um eine Aktienzusammenlegung, die den Kurs optisch teurer aussehen lassen soll. Durch einen solchen Reverse Split fand bei der Commerzbank im Jahr 2013 zum Beispiel bereits eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 statt.

Ziel dahinter ist für General Electric die Erhöhung des Aktienkurses. Dieser soll sich dementsprechend Verachtfachen. Auch die Zahl der gehandelten Aktien würde sich im Zuge dessen auf eine Menge minimieren, die laut Unternehmen „typischer für Unternehmen mit vergleichbarer Marktkapitalisierung ist“. Die Verschmelzung erfolgt vor der Hauptversammlung am 4. Mai und berücksichtigt auch den „signifikanten Umbau“ der letzten Jahre.

Im Börsennews-Forum zur GE-Aktie äußert der Nutzer Tim.Frost seine Bedenken dazu wie folgt: “Nicht gut, dass die Aktie durch den RS gleich 8-mal so teuer wird! Vor allem Käufer, die über Cash Secured Puts zukaufen wollen, werden sich dreimal überlegen, ob sie die 8-fache Geldmenge dafür zurücklegen wollen”.

Für dieses Jahr erwartet der Konzern ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 15 und 25 Cent. Die durchschnittliche Analystenerwartung liegt bei 25 Cent. Der Umsatz sollte nur im unteren einstelligen Prozentbereich wachsen. Der von Marktbeobachtern erwartete Konsens von 80,4 Milliarden basiert auf einem Wachstum von 1 Prozent. Im Xetra-Handel verliert der Titel gegenwärtig 8,48 Prozent und notiert bei 10,98 Euro.

Milliardendeal mit Aercap: Fusion des Jet-Leasinggeschäfts

General Electric-Chef Larry Culp drängt auf eine Neuorganisation des amerikanischen Konglomerats. Die Amerikaner veräußerten sein, von der Corona-Pandemie gebeuteltes, Flugzeugleasinggeschäft Gecas und fusionierten es mit dem einstigen irischen Rivalen AerCap. Die Transaktion erhöht die Marktmacht der Leasinggesellschaften immens.

Der Zusammenschluss wird General Electric (GE) mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln einbringen, mit denen das Unternehmen seine hohe Verschuldung (von mehr als 70 Milliarden US-Dollar seit Ende 2018) reduzieren will, wie Branchenkenner am Mittwoch in Boston bekannt gaben. Ziel ist es, dass die beiden größten Flugzeugfinanzierer der Welt in Zukunft Hand in Hand gehen werden.

Bereits in dieser Woche haben sich Gerüchte über die bevorstehende Fusion verbreitet, die der GE-Aktie an der Börse Rückenwind verliehen haben. Nach der Bestätigung war das Papier im Pre-Trading am Mittwoch jedoch rot.

Während der Transaktion haben die Verwaltungsräte beider Unternehmen zugestimmt, und Aercap erwartet, GE rund 24 Milliarden US-Dollar in bar zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werden die Amerikaner rund 46 Prozent des neuen Unternehmens in Form von 111,5 Millionen Aktien erwerben, die nach der Haltedauer wieder verkauft werden können.

General Electric und Aercap hoffen, die Transaktion innerhalb von 9 bis 12 Monaten abzuschließen, sofern die Aktionäre und Aufsichtsbehörden von Aercap zustimmen. Beobachter sind der Ansicht, dass die Transaktion angesichts der Bedeutung der beiden Unternehmen wahrscheinlich von den Aufsichtsbehörden geprüft wird.

Durch den Deal mit Aercap beschleunigt CEO Culp seinen Umstrukturierungsplan für die amerikanische Gruppe, um sie nach einer schwierigen Zeit wieder auf Kurs zu bringen. GE soll sich nun schlanker aufstellen und sich vermehrt auf die Kernbereiche Strom und erneuerbare Energien sowie Luftfahrt- und Gesundheitsunternehmen konzentrieren.

Auch wenn die Aktie derzeit Verluste notiert, scheint der Umbau von General Electric wohl sinnvoll. Genaueres wird sich spätestens nach der Hauptversammlung am 4. Mai zeigen.