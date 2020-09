Die Spannung steigt. Anders kann man die aktuelle Situation im Edelmetallbereich – insbesondere bei Gold – unserer Meinung nach nicht umschreiben. Die Claims sind im wahrsten Sinne des Wortes abgesteckt. Auf der Unterseite erwies sich der Bereich um 1.920 US-Dollar / 1.900 US-Dollar in den letzten Wochen als tragfähige Unterstützung. Auf der Oberseite ging es hingegen zuletzt nicht mehr über die 2.000 US-Dollar hinweg. Der Weg in Richtung der bisherigen Hochs blieb somit versperrt. Trotz der zuletzt eher übersichtlichen Erfolge, im Bemühen weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen, sind die Perspektiven für das Edelmetall so schlecht nicht.

Geldschleusen bleiben (vorerst) offen

Die US-Notenbank hatte unlängst ihre Änderung in der Strategie bekanntgegeben. Das bislang in Stein gemeißelte Inflationsziel wird nicht mehr rigoros verfolgt. Stattdessen ist die Fed gewillt, der Inflation zukünftig mehr Spielraum zu geben. Das hat den US-Dollar an den Devisenmärkten weich gemacht. Nach den im März dieses Jahres vorgenommenen Leitzinssenkungen sieht sich der Greenback nun mit einem weiteren Belastungsfaktor konfrontiert. Doch nicht nur die US-Notenbank hat ihre Währung „weichgeklopft“. In anderen wichtigen Währungsräumen sah und sieht es nicht viel anders aus. Vor diesem Hintergrund wurde es auch am gestrigen Donnerstag (10.09.) spannend, als die EZB tagte. Die EZB betätigte die ihr zur Verfügung stehenden Stellschrauben allerdings nicht; zumindest noch nicht. Infolgedessen konnte der Euro gegen den US-Dollar weiter zulegen. Der schwache US-Dollar sendete wiederum ein Signal in Richtung Gold, das daraufhin zulegen konnte und sich infolgedessen wieder von der Zone 1.920 / 1.900 US-Dollar entfernen konnte.

Gold bleibt gesucht

In unseren letzten Kommentierungen zum Edelmetall hatten wir immer mal wieder die Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF, allen voran des SPDR Gold Shares, thematisiert. Über die Zu- oder auch Abflüsse lassen sich interessante Rückschlüsse in Bezug auf die Gemütslage unter Investoren ziehen. In den letzten Wochen der Goldkonsolidierung kam es im Falle des SPDR Gold Shares zwar zu einem Rückgang der Bestände, doch mit einem Abfluss von etwas mehr als 1 Prozent ausgehend von den Bestandsjahreshochs von Anfang August fiel dieser bislang doch vergleichsweise bescheiden aus. Anders ausgedrückt: Investoren halten Gold trotz vermeintlicher Schwäche weiterhin die Stange. Dennoch gilt es natürlich, die Bestandsentwicklung weiterhin im Auge zu behalten, um mögliche Anzeichen eine Trendumkehr oder aber eben einer Wiederaufnahme der Rally ausmachen zu können.

