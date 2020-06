Am Goldmarkt hatte man sich in den letzten Wochen komfortabel eingerichtet. Die Claims waren sozusagen abgesteckt. Auf der Oberseite begrenzte der Bereich von 1.750 US-Dollar zuverlässig etwaige Vorstöße. Auf der Unterseite galt dieses für den Bereich 1.680 / 1.650 US-Dollar. Das „Spielchen“ begann bereits Mitte April und könnte nun (endlich) ein Ende gefunden haben, denn Gold hat sich aufgemacht und die 1.750 US-Dollar überwunden. Gelingt dem Edelmetall nun der Befreiungsschlag?

Gold wurde und wird gesucht

Spätestens mit den Anfängen der Corona-Pandemie in China im Januar dieses Jahres und den dann im Februar kollabierenden Aktienmärkten erlangte der Sicherheitsaspekt unter Anlegern und Investoren wieder mehr Bedeutung. Gold als der Inbegriff des „sicheren Hafens“ profitierte maßgeblich von dieser Stimmung… Sehr gut lässt sich das auch an der Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF ablesen und hier insbesondere am Beispiel des SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF. Bereits im Laufe des Jahres 2019 legten die Bestände des ETF zu. Die Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu Jahresbeginn in China und später auch in Europa und in den USA erhöhten jedoch dann die Dynamik des Bestandsaufbaus. Und noch immer zeichnet sich in puncto Bestandsentwicklung keine obere Trendwende ab. Die Bestände nehmen bislang kontinuierlich zu.

Impulse auch vom Devisenmarkt

Ein starker US-Dollar ist für Gold oftmals ein Belastungsfaktor. Doch die Dominanz des Greenbacks bröckelt in den letzten Wochen ganz gewaltig. Vor allem die deutlichen Leitzinssenkungen, mit denen die US-Notenbank zuletzt auf die Krise reagierte, haben dem US-Dollar zugesetzt. Die aktuelle Schwäche des Greenbacks trägt nun maßgeblich zur Stärke des Goldpreises bei.

Charttechnischer Befreiungsschlag

Aus charttechnischer Sicht dominierte in den letzten Wochen die bereits eingangs thematisierte Handelsspanne. Gold pendelte zwischen 1.750 US-Dollar auf der Oberseite und 1.680/1.650 US-Dollar auf der Unterseite, ohne dass sich eine Seite zunächst durchsetzen konnte. Zu Wochenbeginn kam schließlich Bewegung in die Goldpreisentwicklung. Die „Bullen“ drängten auf die Entscheidung, um es einmal plakativ zu formulieren. Der hartnäckige Widerstand bei 1.750 US-Dollar wurde attackiert. Der Ausbruch gewann gleich an Dynamik und der Goldpreis entsprechend an Höhe. Als mögliches Ziel dieser Ausbruchsbewegung würden sich die 1.800 US-Dollar anbieten, die eine hohe Relevanz als Widerstand haben und zudem auch eine gewisse psychologische Bedeutung. Um das Ausbruchsszenario nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht mehr signifikant unter die 1.750 US-Dollar gehen. Die zentrale Unterstützung ist weiterhin in den Bereich von 1.680 / 1.650 US-Dollar zu verorten.

