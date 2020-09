Gold als Krisenwährung und als sicherer Hafen hatte in den letzten Monaten Hochkonjunktur. Die Nachfrage nach dem Edelmetall zog an. Das Ganze mündete in einem Gipfelsturm und Goldpreisen jenseits der Marke von 2.000 US-Dollar. Der Optimismus und eine gewisse Portion Euphorie trieben den Goldpreis Anfang August in Richtung 2.070 US-Dollar, eine entsprechende mediale Begleitung inklusive. Die Erwartungshaltung war immens. Der Weg konnte nur schnurstracks weiter nach oben führen; eigentlich. Denn wie so oft, wenn sich derlei Konstellationen einstellen, geht es erst einmal in die andere Richtung. Das Überraschungspotential war entsprechend. Und entsprechend knackig fiel auch der Rücksetzer Anfang / Mitte August aus.

Aufwärtsbewegung wird auf die Probe gestellt

Rücksetzer innerhalb einer Aufwärtsbewegung sind wichtig, wirken sie doch korrigierend und kühlen allzu stark ausgeprägten Optimismus ab. In Konsolidierungs- und Korrekturphasen zeigt sich dann oftmals auch, wie stark, belastbar und intakt eine Aufwärtsbewegung ist. Bei Gold war es dann auch so, dass man bereits seit März auf einen größeren Rücksetzer gewartet hatte. Der Goldpreis lief seit dem Frühjahr – nur von kleineren Konsolidierungsphasen unterbrochen – nach oben. Anfang August bekam Gold nun die Gelegenheit, eine größere Verschnaufpause einzulegen. Die erste Phase der Korrektur, die von starken Gewinnmitnahmen geprägt war, fiel deutlich aus. Kurzzeitig wurde es auch prekär, als Gold unter seine massive technische Unterstützung bei 1.920 / 1.900 US-Dollar abtauchte. Dass sich in dieser Phase kein weiteres Aufwärtsmomentum auftat und Gold sich rasch über die 1.900er Marke zurückkämpfte, spricht aus unserer Sicht für die aktuelle Robustheit des Goldpreises. Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Das Chartbild

Trotz der Schrecksekunde, als es für Gold unter die 1.900er Marke ging, hat die Zone 1.920 / 1.900 US-Dollar unserer Einschätzung nach in den letzten Tagen weiter an Bedeutung gewonnen. Insofern gilt es, diese Zone im besten Fall weiterhin zu verteidigen. Die zentrale Unterstützung sehen wir unverändert im Bereich um 1.750 US-Dollar. Der Weg auf der Oberseite wird noch von die Widerstände bei 2.010 US-Dollar und 2.075 US-Dollar verstellt. Aktuell ist ein Vorstoß des Goldpreises in Richtung 2.000 US-Dollar zu beobachten. Aus dem Griff des kurzfristigen Abwärtstrends (rot) konnte sich das Edelmetall bereits befreien. Nun gilt es, auf der Oberseite nachzusetzen. Die (aktuelle) Schwäche des US-Dollars könnte sich diesbezüglich als wichtiger Preiskatalysator erweisen.

