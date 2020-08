GAZA/KAIRO (dpa-AFX) - Erstmals seit zwei Monaten wird der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder für den Personenverkehr geöffnet. Die Maßnahme gelte von Dienstag bis Donnerstag, teilte die palästinensische Vertretung in Ägypten am Montag unter Berufung auf die dortigen Behörden mit. Die Grenzöffnung soll es rund 2000 wegen der Corona-Krise in Ägypten gestrandeten Palästinensern ermöglichen, in den Küstenstreifen zurückzukehren. Zugleich soll so Dutzenden bislang dort festsitzenden Palästinensern erlaubt werden, nach Ägypten oder in andere Länder zu reisen.

Rafah ist der einzige Übergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Die Öffnung am Dienstag wäre erst die dritte seit Beginn der Corona-Krise.

Das von der islamistischen Hamas geführte Innenministerium kündigte an, dass sich alle Rückkehrer in den Gazastreifen in eine mindestens dreiwöchige Quarantäne begeben müssen. In dem Küstenstreifen leben zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Coronavirus in dem Gebiet gilt als Horrorszenario. Entgegen der Befürchtungen verlief die Pandemie dort aber bislang glimpflich.

Für jeden Einreisenden in den Gazastreifen - sei es über Rafah oder den Übergang Erez mit Israel - ist eine Quarantäne verpflichtend. Dies gilt seit dem Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in den Palästinensergebieten am 5. März. Im Gazastreifen gibt es etwa 25 Quarantäne-Einrichtungen. Alle liegen außerhalb der dicht besiedelten Gebiete./sar/seb/DP/fba