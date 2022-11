Die Porsche-Aktien erreichten am Montag einen erneuten Höchststand (103,50 Euro) und hat damit die anderen Autohersteller abgehängt. Somit erhöhten sie die Buchgewinne der Aktionäre, welche seit Anfang an dabei sind, auf 25 Prozent. Es stellt sich die Frage, ob es bei der Porsche-AG noch Potenzial nach oben gibt.

Porsche Umsatz legt zu

Am Freitag berichtete die Porsche AG über eine Ergebnissteigerung im 1. bis 3. Quartal. Die Jahresziele werden in diesem Geschäftsjahr deutlich erreicht. Die Papiere hatten einen eher schlechten Start, sind jetzt aber stark gestiegen. Etwa um 16 Prozent, also 26,7 Milliarden Euro, legte der Porsche-Umsatz zu. Dies ging am Freitag aus dem Zwischenbericht des Mutterkonzerns Volkswagen hervor. Auch das operative Ergebnis stieg von 3,6 Milliarden Euro auf 5,05 Milliarden Euro an. Der UBS-Analyst Patrick Hummel schrieb als Reaktion auf die Zahlen, dass die Marge durch höhere Betriebskosten und geringere Auslieferungen im Quartalsvergleich belastet wurde. An seinem Kursziel von 105 Euro hielt der Analyst dennoch fest.

Produktion von reinen E-Autos

Porsche produziert auch reine Elektroautos. Das Modell Taycan stand 2021 für fast 14 Prozent der Verkäufe. Auch werden die beliebten Modelle wie Cayenne und Panamera auch bald als reine Elektroautos produziert. Ebenso der Verkaufsschlager, der Macan. Dieser sollte ursprünglich 2023 auf den Markt kommen, wurde aber aufgrund von Softwareproblemen auf 2024 verschoben. Mit einem Umsatzanteil von rund 30 Prozent und 88.000 verkauften Fahrzeugen ist der Macan das bei Kunden beliebteste Modell von Porsche. Laut einem Bericht will der Produktionschef von Porsche mit dem E-Modell genauso viele Fahrzeuge verkaufen, wie mit dem Verbrenner Modell.

Ausblick

In 2022 wird Porsche voraussichtlich etwa 39 Milliarden Euro Umsatz machen, der Gewinn wird bei rund 6 Milliarden Euro liegen. Auf dem deutschen Kurszettel ist Porsche gegenwärtig die aussichtsreiche Auto-Aktie. Das Unternehmen steht noch am Anfang der E-Mobilität. In den nächsten Monaten und Jahren werden Schritt für Schritt neue E-Autos entwickelt und produziert. Die Margen werden steigen und durch Software können zusätzliche Einnahmen entstehen.

