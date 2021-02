HAMBURG (dpa-AFX) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd will die Dividende für ihre Aktionäre nach dem Gewinnsprung im Corona-Jahr 2020 mehr als verdreifachen. Der Vorstand schlage die Ausschüttung von 3,50 Euro vor, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Hamburg mit. Für 2019 hatte Hapag-Lloyd lediglich 1,10 Euro je Aktie ausgezahlt. Der Aufsichtsrat soll in seiner Sitzung am 17. März über den Vorschlag entscheiden. Die Anteilseigner würden dann voraussichtlich bei der Hauptversammlung am 28. Mai über die Dividende entscheiden. Der Kurs der Hapag-Aktie legte nach den Nachrichten weiter zu und lag zuletzt mit 1,64 Prozent im Plus bei 124 Euro.

Im abgelaufenen Jahr hat die Reederei ihren Gewinn - wie bereits bekannt - vor Zinsen und Steuern nach vorläufigen Zahlen um etwa 60 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Hapag-Chef Rolf Habben Jansen erwartet für 2021 einen weiteren deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt, weil die starke Nachfrage nach Containertransporten derzeit anhält. Allein für das erste Quartal rechnet das Management mit einem Ebit von mindestens 1,25 Milliarden Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht für 2020 will Hapag-Lloyd am 18. März veröffentlichen./stw/mis