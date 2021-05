Nach einem starken ersten Quartal bleibt der Baustoffkonzern HeidelbergCement für dieses Jahr zuversichtlich. Bezüglich der Umweltstrategie sollen nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Ziele sogar noch höher gesteckt werden. Und besonders Interessant für die Anleger: Wie sieht´s eigentlich mit der Dividendenausschüttung aus?

HeidelbergCement öffnet seine Bücher

Firmeninhaber Dominik von Achten teilt am Mittwoch bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen folgendes mit: „Wir sehen eine anhaltend starke Nachfrage im privaten Wohnungsbau und im Bereich Infrastruktur in allen Regionen“. Insbesondere die von vielen Regierungen aufgestellten Konjunkturprogramme zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung dürften sich kurz- und mittelfristig positiv auf die Bautätigkeit, und somit auch auf den Absatz von HeidelbergCement, auswirken. Die DAX Group hat ihr Jahresziel für das gesamte Jahr bestätigt.

Der Baustoffkonzern hat bereits Mitte April erste Q1-Zahlen präsentiert. Für dieses Jahr erwartet HeidelbergCement weiterhin einen leichten Anstieg von Umsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Finanzvorstand Lorenz Näger erklärte im März, dass dies eine Erhöhung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich bedeutet. Die Währungseffekte sowie der Kauf und Verkauf einiger Produkte des Unternehmens sind in der Prognose nicht enthalten. Im Jahr 2020 sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 5% auf 17,6 Milliarden Euro. Andererseits stieg das bereinigte Ebitda aufgrund des Sparplans um rund 6% auf 3,7 Milliarden Euro.

Um die Corona-Pandemie zu überstehen, hat die Company vor mehr als einem Jahr einen Sparplan formuliert. Der Konzern hat allein im vergangenen Jahr die Kosten um rund 1,3 Milliarden Euro gesenkt, was mehr ist, als ursprünglich geplant war. Das Unternehmen hofft, sich auf die stärksten Märkte konzentrieren zu können – und einige der Unternehmen zu verkaufen, die mittelfristig die Renditeerwartungen nicht erfüllen können.

HeidelbergCement-Geschäftspläne für 2021

Im Rahmen der Umstrukturierung des Geschäfts in Griechenland hofft die Gruppe aktuell, die Zuschlagstoff-Sparte und zwei Transportbetonwerke an den Rivalen LafargeHolcim verkaufen zu können. HeidelbergCement hat Anfang dieses Jahres sein Geschäft in Kuwait aufgegeben und will nun auch in naher Zukunft weiter verkaufen. Bis 2025 hofft das Management, die operative Marge auf 22% zu steigern. Bis 2020 hat die Gewinnspanne 21,1% erreicht. Der Verwaltungsrat möchte Prozesse und Strukturen in Vertrieb, Produktion und Management optimieren. Von Achten verkündet im September, dass HeidelbergCement vor allem in Nordamerika besser werden will.

HeidelbergCement: Management-Gehalt steht künftig in Verbindung mit den CO2-Zielen

Besser werden soll auch die im im Herbst 2020 vorgestellte Strategie „beyond 2020”, in der es darum geht, klimafreundlichen Beton herzustellen. Allerdings scheint dies nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Klimaschutz nicht mehr auszureichen. Denn der Aufsichtsratschef Fritz-Jürgen Heckmann teilt bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag mit: “Wir wollen unseren Beitrag leisten und beschleunigen unsere bisher schon anspruchsvollen Ziele auf dem Weg zu klimaneutralem Beton”. Die Ergebnisse dieses Vorhabens kann das Management dann am eigenen Geldbeutel spüren, denn die Gehälter sollen künftig von den Zielen der CO2-Reduktion abhängen.

Infos rund um die HeidelbergCement-Dividende

HeidelbergCement hielt am 6. Mai seine Hauptversammlung 2021 ab, und die Dividenden sind gestiegen. Genauer schüttet der Konzern für 2020 eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie aus. Im Jahr 2019 betrug der Wert noch 0,60 Euro je Aktie. Die Dividenden sollten am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung, also am 11. Mai 2021, an die Depotbank ausgezahlt werden. Um die HeidelbergCement-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 zu erhalten, müssen die Aktien am Tag der Hauptversammlung 2021 am 6. Mai im Depot liegen.

HeidelbergCement-Aktie

Zu Börsenschluss am Donnerstag verliert die HeidelbergCement-Aktie im Xetra-Handel 1,04 Prozent und notiert bei 77,74 Euro. Seit Anfang dieses Jahres ist der Wert des Papiers jedoch insgesamt um ein Viertel gestiegen.

/sf