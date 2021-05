LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC zieht sich erwartungsgemäß aus dem US-amerikanischen Massengeschäft zurück. So sollen 90 der 148 Zweigstellen in den Vereinigten Staaten an dortige Regionalbanken verkauft werden. In 20 bis 25 Filialen will die Bank das Geschäft mit vermögenden Kunden weiterführen und 35 bis 40 Filialen sollen geschlossen werden, wie die Bank am Donnerstag in London mitteilte.

Die Bank will künftig in den USA kein Geschäft mehr mit Leuten machen, die weniger als 75 000 Dollar an Vermögen haben und auch nicht mit Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als fünf Millionen Dollar. Der US-Rückzug wird das Ergebnis vor Steuern voraussichtlich mit rund 100 Millionen Dollar belasten. Der Schritt war erwartet worden, da sich der Konzern zunehmend auf das Geschäft in Asien und vermögende Kunden konzentriert./zb/ngu/stk