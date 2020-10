Dass die aktuelle Quartalsberichtssaison durchaus als Herausforderung gesehen werden muss, dürfte spätestens mit den jüngsten Enttäuschungen deutlich geworden sein. Intel reihte sich hier in der vergangenen Woche (genauer gesagt am Donnerstag, 22.10.) ein. Die schwachen Daten führten dann am vergangenen Freitag zu einer heftigen Kursreaktion in der Aktie. Wer nun dachte, dass sich die Gemüter über das Wochenende beruhigt hätten, sieht sich bislang getäuscht, denn das Kursdebakel setzte sich am gestrigen Montag in abgeschwächter Form fort.

Intel – Unternehmensdaten enttäuschen

Dass die Konkurrenz im Chipsektor nicht schläft und der Druck hoch ist, zeigte sich nicht nur in den jüngsten Entwicklungen (Nvidia will den britischen Chipdesigner Arm übernehmen, Konkurrent Advanced Micro Devices (AMD) will Xilinx). Die beiden Übernahmen – so sie denn die behördlichen Klippen umschiffen können – würden an der Marktposition Intels rütteln.

Aber nicht nur diese beiden im Raum stehenden Übernahmen lassen Intel den Konkurrenzdruck spüren. Dieser wird auch beim Blick auf die aktuellen Q3-Daten deutlich. In den letzten Quartalen war das Geschäft mit den Rechenzentren der Katalysator für Intel. Wenn man so will, rettete diese Sparte dem Chipkonzern die letzten Quartale. Insofern dürfte die Enttäuschung der Marktakteure über die schwache Entwicklung dieser Sparte im dritten Quartal maßgeblich für die heftige Kursreaktion verantwortlich sein. Der Umsatz im Bereich Rechenzentren sank im dritten Quartal 2020 im Jahresvergleich um 7 Prozent auf nun 5,9 Mrd. US-Dollar. Intel steht hier u.a. in starker Konkurrenz zu AMD. Konzernweit erzielte Intel im Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 18,3 Mrd. US-Dollar und damit 4 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresquartal. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 4,3 Mrd. US-Dollar lag gar um satte 29 Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Ein verhaltener Ausblick auf das vierte Quartal 2020 komplettierte die Veranstaltung.

Aktie auf Talfahrt.

Die Reaktion auf die Zahlen fiel eindeutig aus. Die Intel-Aktie (WKN: 855681 ISIN: US4581401001 Ticker-Symbol: INL) setzte zur Schussfahrt an und durchschlug auf dem Weg nach unten einige wichtige Unterstützungen. Vor allem der Verlust der 50er Marke „schmerzt“ in diesem Zusammenhang. Intel nimmt nun Kurs auf die eminent wichtige Unterstützungszone bei 45,0 / 42,0 US-Dollar. Sollte es auch darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Der Intel-Aktie stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Eine Stabilisierung ist noch nicht auszumachen. Insofern gilt es unserer Meinung nach, die alte Börsenweisheit „Never catch a falling knife!“ zu beherzigen. Um die Lage adäquat darzustellen, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.

Spannende Blogartikel:

Diese fünf ETFs trotzen Corona

Tick Trading Sofware AG (Tick TS) – Aktienanalyse

Andere Leser interessierten sich auch für:

Adidas, Puma und Nike – Aktien weiterhin aussichtsreich, aber …

Texas Instruments – Ist die Kursrally beendet?

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.