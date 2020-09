NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Unity Software haben an ihrem ersten Handelstag an der New Yorker Börse zeitweise fast die Hälfte an Wert gewonnen. Der erste Kurs hatte am Freitag bei 75 US-Dollar und damit gut 44 Prozent über dem Ausgabepreis von 52 Dollar gelegen. Ihr bisheriges Tageshoch erreichten die Papiere des Softwareentwicklers kurz nach Handelsbeginn bei 76,79 Dollar, zuletzt notierten sie bei fast 70 Dollar.

Unity Software hatte zuvor bereits die eigenen Erwartungen an seinen Börsengang mit Einnahmen von 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro) übertroffen. Damit stellt sich der Entwickler von Design-Software für die Computerspiel-Industrie in die Reihe milliardenschwerer Technologie-Börsengänge an der Wall Street in dieser Woche. Snowflake etwa, ein Amazon-Konkurrent im Daten-Geschäft für die Logistik-Industrie, hatte bereits am Mittwoch ein viel beachtetes Debüt in New York hingelegt./la/fba