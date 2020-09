IRW-PRESS: Adastra Labs Holdings Ltd.: Adastra unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme der ikonischen Schwarzmarktmarke Phyto Extractions Brands

Langley (British Columbia), 18. September 2020. Adastra Labs Holdings Ltd. (CSE: XTRX, Frankfurt: D2EP) (Adastra), ein vom Gesundheitsministerium Health Canada lizenzierter Anbieter von Verarbeitungs- und Analysedienstleistungen für den Cannabissektor, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Letter of Intent, die LOI) hinsichtlich der Übernahme von Phyto Extractions Brands (Phyto Extractions) unterzeichnet hat.

Am 16. September 2020 schloss Adastra mit einem in BC ansässigen Unternehmen eine LOI hinsichtlich der Übernahme der Phyto-Extractions-Marken für Cannabiskonzentrate ab. Gemäß den Bedingungen der LOI werden Adastra und Phyto Extractions den Erwerb von Immaterialgüterrechten und bestehenden Lizenzverreinbarungen aushandeln. Phyto Extraction Brands hat 21 Bild- und Wortmarken in Verbindung mit seinen Cannabiskonzentraten und zwei für CBD-Konzentrate in Kanada schützen lassen und den Markenschutz in den Vereinigten Staaten beantragt.

Die Lizenzierung der Marken von Phyto Extractions erfolgt über eine Vereinbarung mit CannMart Labs Inc., einer Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von Namaste Technologies Inc. CannMart Labs wird seine exklusive Lizenz für die Verwendung der Markenzeichen von Phyto Extractions bei bestimmten Cannabisprodukten beibehalten. Gemäß den Vereinbarungsbedingungen ist Adastra der Exklusivhersteller aller Destillatprodukte, die unter den Phyto Extractions-Marken lizenziert werden, und wird auch die Herstellung von durch Kohlenwasserstoffextraktion gewonnenen Konzentraten, die unter den Marken von Phyto Extractions eingeführt werden, unterstützen, sobald die Inbetriebnahme der Anlage abgeschlossen wurde.

Die LOI ist nicht verbindlich und die Due-Diligence-Prüfung ist derzeit im Gange. Bei Erfolg dieser Prüfung wird anschließend eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb aller Vermögenswerte des Privatunternehmens ausgehandelt. Die Bedingungen (z.B. Umfang der Aktien- und/oder Barvergütung) werden bei Unterzeichung der endgültigen Vereinbarung bekannt gegeben.

Phyto Extractions war eine der bekanntesten kanadischen Konzentratmarken auf dem alten Schwarzmarkt und war bei der Umstellung auf den regulierten Markt ganz vorne dabei. Mit einer Präsenz in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan und Ontario wächst die Markenbekanntheit und Nachfrage nach Produkten des Unternehmens rasant. Nach Angaben von Phyto Extractions haben sich die Umsätze in den letzten drei Monaten verdoppelt und der Absatz ist mit mehr als 35.000 0,5-Gramm-Vape-Kartuschen, die in den letzten 30 Tagen an provinzielle Vertriebshändler und lizenzierte Einzelhändler in ganz Kanada verkauft wurden, hoch. Der unglaubliche Markenwert, die Verbraucherunterstützung und der Geschäftswert (Goodwill) haben die Umstellung vom Schwarzmarkt auf den regulierten Markt eindeutig überstanden. Die Aufnahme und Entwicklung erfolgreicher Cannabiskonzentrat-Marken ist ein entscheidender Bestandteil der langfristigen Strategie von Adastra zur Sicherung von Marktanteilen und stärkeren Margen, meint Andy Hale, CEO von Adastra.

Die Marken von Phyto Extractions wurden erstmals im Dezember 2019 mit einer 0,5-Gramm-Vape-Kartusche wieder auf dem regulierten Markt eingeführt. Zusätzliche Vape-Produkte wurden in den vergangenen Monaten eingeführt, sodass nun 10 Artikel unter dieser Marke auf dem Markt sind. Phyto Extractions ergänzt sein Produktangebot in der Vape-Kategorie mit der Einführung der ersten durch Kohlenwasserstoffextraktion gewonnenen Produkte unter der Marke Live Resin und eines einzigartigen durch CO2-Extraktion gewonnenen Vollspektrum-Extrakts mit hohem Terpengehalt unter der Marke Terp Sauce Ende September 2020.

Über Adastra Labs Holdings Ltd.

Adastra Labs Holdings Ltd. ist ein in British Columbia ansässiges Cannabisunternehmen mit Firmensitz in Langley. Am Standort befinden sich außerdem eine von Health Canada lizenzierte und dem Standard entsprechende Verarbeitungsanlage sowie ein Analyse- und Testlabor. Adastra ist in der Lage, Cannabisextrakte durch superkritische CO2-Extraktion und sekundäre Destillation herzustellen und während des Herstellungsverfahrens auch Qualitätskontrollen durchzuführen. Solche Extrakte können ganz einfach in Esswaren, Getränke, Cremes, Tinkturen, Vape-Kartuschen und andere Produkte integriert werden, die für den kanadischen Markt für medizinisches Cannabis und Cannabis als Genussmittel für Erwachsene bestimmt sind.

Über Namaste Technologies Inc.

Mit seiner Firmenzentrale in Toronto (Ontario) und Niederlassungen sowohl in British Columbia als auch in anderen Ländern der Welt ist Namaste Technologies eine führende Online-Plattform für Cannabisprodukte, Zubehör sowie verantwortungsbewusste Information und Aufklärung. Der vom Unternehmen betriebene Cannabis-Online-Shop CannMart.com bietet den Kunden eine reichhaltige Auswahl von handverlesenen Produkten zahlreicher staatlich lizenzierter Anbaubetriebe, die alle bequem über dieses Online-Outlet bezogen werden können. Mit seiner globalen Technologie und seinen laufenden Innovationen reagiert Namaste auf die lokalen Bedürfnisse einer aufstrebenden Cannabisbranche, die nach smarten Lösungen verlangt. Informationen zum Unternehmen und seinen vielfältigen Produkten erhalten Sie über die nachfolgenden Links:

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Abgesehen von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemeldung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen über die Umsätze der Phyto Extractions-Marken, Expansion auf alternative Produktionslinien, den Beginn bestimmter Betriebstätigkeiten, die Installation von Geräten, die erwartete Produktqualität und Margen, die Entwicklung neuer Produktlinien und Lieferung an den Markt. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Ungewissheiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen durch die CSE und Health Canada, wirtschaftliche, geschäftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Versagen bei der Inbetriebnahme von Geräten, unerwartete Kontamination von Produkten, Sättigung des Marktes für die aktuellen und geplanten zukünftigen Produktangebote des Unternehmens, Nichteinhaltung erwarteter Zeitvorgaben durch Dritte, Überschätzung der Kompetenzen Dritter, Kündigung von Handelsverträgen, Kündigung der erwarteten Lieferverträge und Verlust von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Unsicherheiten behaftet, einschließlich Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne des Unternehmens zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder Zeitrahmen umgesetzt werden können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen zur Identifizierung von Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken können, sind in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

