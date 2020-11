IRW-PRESS: African Gold Group, Inc.: African Gold Group Verdichtungsbohrprogramm übertrifft die Erwartungen auf ihrem Kobada Vorzeigeprojekt

Toronto, Kanada - 12. November 2020 - African Gold Group, Inc. (TSX-V: AGG) ("AGG" oder das "Unternehmen") freut sich, besser als erwartete Ergebnisse aus dem laufenden Explorations- und Bohrungsverdichtungsprogramm im Kobada Gold Projekt im Süden Malis bekannt zu geben (Abbildung 1). Verdichtungsbohrungen auf inferred Ressourcen, die auf eine Aufwertung der Tonnage und Goldunzen auf eine höhere Kategorie ausgerichtet sind, haben sowohl die Goldgehalte bestätigt, als auch zusätzliche oxidische Ressourcen in größeren Tiefen als erwartet vorgefunden.

Highlights

- Drilling is continuing in the main shear zone, as well as at the Gosso target and the northern extension of the main Kobada shear zone as part of the 10,000 m drilling programme announced in September (see press release as of September 14, 2020)

- Erste Analysen bestätigen das Potenzial für die Umwandlung eines großen Teils der inferred Ressourcen in die Kategorie measured und indicated.

- Das Bohrprogramm verläuft besser als geplant, und erzielte einige signifikante Goldgehaltsresultate im Oxid-Erzkörper.

- Das Potenzial, mehr Volumen in Oxiden zu der abgeleiteten Mineralressource hinzuzufügen, wobei die Grenze zwischen den oxidierten Lithologien und den unverwitterten (Sulfid-) Gesteinen wiederholt tiefer als erwartet vorgefunden wurde.

- Die Bohrungen in der Kobada Hauptscherzone sowie an der nördlichen Verlängerung der Kobada-Hauptscherzone und der Gosso-Scherzone im Rahmen des im September angekündigten 10.000-Meter-Bohrprogramms sind im Gange (siehe Pressemitteilung vom 14. September 2020)

Zu den Bohrhighlights gehören (Tabelle 1):

- 1.44 g/t Au über 68.0 m von 90.0 m bis 158.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_6)

o Einschließlich 24.6 g/t Au über 1.0 m

- 11.44 g/t Au über 2.0 m von 26.0 m bis 28.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_7)

- 1.17 g/t Au über 34.0 m von 101.0 m bis 135.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_7)

o Einschließlich 10.6 g/t Au über 1.0 m

- 1.07 g/t Au über 9.0 m von 88 m bis 97.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_8)

o Einschließlich 4.89 g/t Au über 1.2 m

- 5.78 g/t Au über 1.0 m von 16 m bis 17.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_9)

- 7.31 g/t Au über 1.0 m von 75 m bis 76.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_9)

- 1.02 g/t Au über 14.0 m von 115 m bis 129.0 m (Bohrloch KB20_PH4A_9)

o Einschließlich 6.87 g/t Au über 1.0 m

Danny Callow, Chief Executive Officer der African Gold Group, kommentierte:

"Ich freue mich, Sie zu benachrichtigen, dass diese Bohrergebnisse besser als erwartet waren, was unsere Entscheidung, die Bohrungen in Kobada früher als geplant wieder aufzunehmen, bestätigt. Die hohen Goldgehalte der Bohrlöcher sowie die unerwartete Tiefe, in der wir auf Gold gestoßen sind, sind alles positive Indikatoren für die Größe und Qualität des Kobada-Projekts. Wir haben immer an das erhebliche Explorationspotenzial in Kobada geglaubt, und zusammen mit den jüngsten Ergebnissen der Gosso-Scherzone, wo wir eine Streichlänge von 750m mit ähnlich mineralisierter Struktur definiert haben, glauben wir, dass dies nur die Spitze des Eisbergs in unserem drei-phasigen Bohrprogramm ist."

"Unser kurzfristiges Ziel ist es, die Reserven der Kobada Hauptscherzone auf über 1 Million Unzen anzuheben, und wir glauben, dass wir auf gutem Weg sind, dies zu tun. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, andere Scherzonen in der Nähe zu erkunden, um weiteres Potenzial zur Aufwertung der Ressourcen zu erkunden."

Übersicht über das Bohrprogramm

Die Bohrungen sind seit Anfang September 2020 in Betrieb, und trotz starker Regenfälle hat das Unternehmen sehr gute Fortschritte in seinem Explorationsbohrprogramm gemacht. Bis heute wurden 2380.5 m gebohrt, davon 1414 m Reverse Circulation Drilling (RC) und 966.5 m Diamantbohrungen (DD). Die Testergebnisse der Verdichtungsbohrkampagne in der Kobada Hauptscherzone haben bestätigt, dass bis heute große Teile des geologischen Modells und der erwartete Goldgehalt der inferred Oxid-Mineralressource positiv mit den 1.34 g/t korrelieren, die derzeit in der bestehenden Schätzung der inferred Ressource vorliegen. Darüber hinaus wurde die Grenze zwischen den oxidierten Lithologien und den unverwitterten (Sulfid-) Gesteinen wiederholt tiefer als erwartet erbohrt. Dadurch wird der inferred Mineralressource in den Oxiden mehr Volumen hinzugefügt.

Die Kampagne zur Aufwertung eines Teils der inferred Oxid-Mineralressourcen ist Teil einer drei-phasigen Bohrkampagne. Ziel der Bohrkampagne ist es, die nördliche Verlängerung der Kobada-Scherzone über das letzte bekannte Vorkommen in den nördlichen Teilen der Kobada-Konzession hinaus, und die ersten Bohrungen in der benachbarten Gosso-Scherzone abzuteufen. (Pressemitteilung vom 20. Oktober 2020). Das Programm besteht aus anfänglichen 6720 m von jeweils 4704 m RC-Löchern (70%) und 2016 m DD-Löchern (30%).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54188/AfricanGold_121120_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Plan des Bohrprogramms auf Kobada. Dicke blaue Linien kennzeichnen bereits gebohrte Bohrlöcher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54188/AfricanGold_121120_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Bohrloch KB20_PH4A_7, bestätigt die oberflächennahe Mineralisation und einer weiteren neu entdeckten mineralisierten Zone.

Über die African Gold Group

Die African Gold Group ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen der TSX Venture Exchange (TSX-V: AGG) mit dem Schwerpunkt Aufbau des nächsten Goldproduzenten Afrikas. Das Unternehmen verfügt über ein sehr erfahrenes Vorstands- und Management-Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im afrikanischen Bergbausektor, der Minen von der Entwicklung bis zur Produktion betreibt. Das wichtigste Projekt der AGG ist das Kobada-Projekt im Süden Malis, das sich nach Abschluss einer neuen endgültigen Machbarkeitsstudie im Juni 2020 in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet und bis zum 2. Quartal 2022 eine Goldproduktion von 100.000 Unzen pro Jahr anstrebt. Neben dem ersten Projekt wurden weitere Explorationsstandorte innerhalb der Kobada-Konzession identifiziert, was ein erhebliches Potenzial für eine Erhöhung der Ressourcen bietet. Weitere Informationen zur African Gold Group finden Sie auf unserer Website unter www.africangoldgroup.com.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Andreas Rompel, PhD, Pr. Sci. Nat. (400274/04), FSAIMM, Vize Präsident Exploration der AGG, der eine "Qualified Person" ist, wie definiert durch das National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und von Herrn Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. Nr. 400058/08, MGSSA), Direktor der Minxcon (Pty) Ltd und Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions.

Weitere Informationen:

Danny Callow

President and Chief Executive Officer

+(27) 76 411 3803

Danny.Callow@africangoldgroup.com

Scott Eldridge

Non-Executive Chairman of the Board

(604) 722-5381

Scott.Eldridge@africangoldgroup.com

Daniyal Baizak

VP Corporate Development

(647) 835-9617

Daniyal.Baizak@africangoldgroup.com

Camarco (Financial PR)

Gordon Poole

Nick Hennis

+44 (0) 20 3757 4997

AfricanGoldGroup@camarco.co.uk

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Erschließungs- und Explorationspläne des Unternehmens für das Goldprojekt Kobada, die Erwartungen hinsichtlich des Gehalts und der Ressourcen im Goldprojekt Kobada, den Zeitplan für die Veröffentlichung eines aktualisierten Ressourcenmodells und der DFS, den Abschluss der metallurgischen Untersuchungen und die Veröffentlichung von Analyseergebnissen, die Erwartungen hinsichtlich der Mineralisierung und des Standorts der Ausläufer im Goldprojekt Kobada sowie die erwarteten Abbauverfahren im Goldprojekt Kobada und andere Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, zielt an, beabsichtigt, geht davon aus, geht nicht davon aus oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Dazu gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; behördliche Risiken; Risiken in Verbindung mit einer Betriebstätigkeit im Ausland; und andere Risiken des Bergbausektors. Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULATIONSDIENSTLEISTUNGSANBIETER (WIE DIESER PARAGRAPH IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) AKZEPTIERT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER DIE GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Tabelle 1: Assay-Ergebnisse aus der mineralisierten Zone

Mineralisierte Zone Enthält

BHID ErzköVon Bis CompoComposVon Bis EnthäEnthält

rper site ite lt

(g/t)

LängeGehalt (m)

(m) (g/t)

KB20_PH4Kobad66.067.01.00 0.60

A_6 a 0 0

Main

Shea

r

KB20_PH4 73.075.02.00 0.57

A_6 0 0

KB20_PH4 90.0158.68.001.44 90.0091.01.00 1.46

A_6 0 00 0

KB20_PH4 94.0095.01.00 6.73

A_6 0

KB20_PH4 96.0097.01.00 5.01

A_6 0

KB20_PH4 93.0094.01.00 0.12

A_6 0

KB20_PH4 99.00100.1.00 1.00

A_6 00

KB20_PH4 100.0101.1.00 1.40

A_6 0 00

KB20_PH4 101.0102.1.00 4.97

A_6 0 00

KB20_PH4 102.0103.1.00 2.37

A_6 0 00

KB20_PH4 104.0105.1.00 2.05

A_6 0 00

KB20_PH4 108.0109.1.00 24.60

A_6 0 00

KB20_PH4 112.0113.1.00 2.25

A_6 0 00

KB20_PH4 113.0114.1.00 3.39

A_6 0 00

KB20_PH4 114.0115.1.00 2.34

A_6 0 00

KB20_PH4 115.0116.1.00 1.19

A_6 0 00

KB20_PH4 120.0121.1.00 4.13

A_6 0 00

KB20_PH4 121.0122.1.00 1.13

A_6 0 00

KB20_PH4 124.0125.1.00 3.50

A_6 0 00

KB20_PH4 126.0127.1.00 3.13

A_6 0 00

KB20_PH4 134.0135.1.00 1.50

A_6 0 00

KB20_PH4 144.0145.1.00 2.29

A_6 0 00

KB20_PH4 145.0146.1.00 1.46

A_6 0 00

KB20_PH4 147.0148.1.00 1.20

A_6 0 00

KB20_PH4 150.0151.1.00 2.36

A_6 0 00

KB20_PH4 152.0153.1.00 1.30

A_6 0 00

KB20_PH4 154.0155.1.00 2.51

A_6 0 00

KB20_PH4 155.0156.1.00 2.39

A_6 0 00

KB20_PH4 26.028.02.00 11.44 26.0027.01.00 22.50

A_7 0 0 0

KB20_PH4 50.051.01.00 0.90

A_7 0 0

KB20_PH4 56.063.07.00 0.21

A_7 0 0

KB20_PH4 75.076.01.00 1.26

A_7 0 0

KB20_PH4 101.135.34.001.17 105.0106.1.00 8.01

A_7 00 00 0 00

KB20_PH4 108.0109.1.00 1.57

A_7 0 00

KB20_PH4 118.0119.1.00 8.99

A_7 0 00

KB20_PH4 122.0123.1.00 1.23

A_7 0 00

KB20_PH4 125.0126.1.00 1.09

A_7 0 00

KB20_PH4 133.0134.1.00 10.60

A_7 0 00

KB20_PH4 88.097.09.00 1.07 88.0089.21.20 4.89

A_8 0 0 0

KB20_PH4 89.2090.21.00 1.24

A_8 0

KB20_PH4 95.8097.01.20 1.61

A_8 0

KB20_PH4 16.017.01.00 5.78

A_9 0 0

KB20_PH4 65.067.02.00 0.97 66.0067.01.00 1.78

A_9 0 0 0

KB20_PH4 73.085.012.000.96 74.0075.01.00 1.50

A_9 0 0 0

KB20_PH4 75.0076.01.00 7.31

A_9 0

KB20_PH4 93.0101.8.00 0.75 94.0095.01.00 2.12

A_9 0 00 0

KB20_PH4 96.0097.01.00 1.63

A_9 0

KB20_PH4 115.129.14.001.02 123.0124.1.00 1.63

A_9 00 00 0 00

KB20_PH4 126.0127.1.00 6.95

A_9 0 00

KB20_PH4 127.0128.1.00 2.31

A_9 0 00

KB20_PH4 128.0129.1.00 1.76

A_9 0 00

KB20_PH4 133.137.4.00 0.93 134.0135.1.00 3.18

A_9 00 00 0 00

KB20_PH4 146.160.14.000.42 150.0151.1.00 1.27

A_9 00 00 0 00

Kumulative Mineralisationsweite

BHID Kumulative Durchschn

Mineralisatiittl

onsweite . Gehalt

(g/t)

(m)

KB20_PH4A_9.00 1.07

KB20_PH4A_71.00 1.41

KB20_PH4A_45.00 1.48

KB20_PH4A_55.00 0.89

Signifikante Goldgehalte (über 1 g/t Au)

BHID Von Bis IntersecAu Final (g/t)

tion

Länge (m

KB20_PH4A_88.00 89.20 1.20 4.89

KB20_PH4A_89.20 90.20 1.00 1.24

KB20_PH4A_95.80 97.00 1.20 1.61

KB20_PH4A_90.00 91.00 1.00 1.46

KB20_PH4A_94.00 95.00 1.00 6.73

KB20_PH4A_96.00 97.00 1.00 5.01

KB20_PH4A_93.00 94.00 1.00 0.12

KB20_PH4A_99.00 100.00 1.00 1.00

KB20_PH4A_100.00 101.00 1.00 1.40

KB20_PH4A_101.00 102.00 1.00 4.97

KB20_PH4A_102.00 103.00 1.00 2.37

KB20_PH4A_104.00 105.00 1.00 2.05

KB20_PH4A_108.00 109.00 1.00 24.60

KB20_PH4A_112.00 113.00 1.00 2.25

KB20_PH4A_113.00 114.00 1.00 3.39

KB20_PH4A_114.00 115.00 1.00 2.34

KB20_PH4A_115.00 116.00 1.00 1.19

KB20_PH4A_120.00 121.00 1.00 4.13

KB20_PH4A_121.00 122.00 1.00 1.13

KB20_PH4A_124.00 125.00 1.00 3.50

KB20_PH4A_126.00 127.00 1.00 3.13

KB20_PH4A_134.00 135.00 1.00 1.50

KB20_PH4A_144.00 145.00 1.00 2.29

KB20_PH4A_145.00 146.00 1.00 1.46

KB20_PH4A_147.00 148.00 1.00 1.20

KB20_PH4A_150.00 151.00 1.00 2.36

KB20_PH4A_152.00 153.00 1.00 1.30

KB20_PH4A_154.00 155.00 1.00 2.51

KB20_PH4A_155.00 156.00 1.00 2.39

KB20_PH4A_26.00 27.00 1.00 22.50

KB20_PH4A_105.00 106.00 1.00 8.01

KB20_PH4A_108.00 109.00 1.00 1.57

KB20_PH4A_118.00 119.00 1.00 8.99

KB20_PH4A_122.00 123.00 1.00 1.23

KB20_PH4A_125.00 126.00 1.00 1.09

KB20_PH4A_133.00 134.00 1.00 10.60

KB20_PH4A_66.00 67.00 1.00 1.78

KB20_PH4A_74.00 75.00 1.00 1.50

KB20_PH4A_75.00 76.00 1.00 7.31

KB20_PH4A_94.00 95.00 1.00 2.12

KB20_PH4A_96.00 97.00 1.00 1.63

KB20_PH4A_123.00 124.00 1.00 1.63

KB20_PH4A_126.00 127.00 1.00 6.95

KB20_PH4A_127.00 128.00 1.00 2.31

KB20_PH4A_128.00 129.00 1.00 1.76

KB20_PH4A_134.00 135.00 1.00 3.18

KB20_PH4A_150.00 151.00 1.00 1.27

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54188

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54188&tr=1

