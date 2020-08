IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora gibt ein Update zum Anbau im Delta-Gewächshaus

Vancouver British Columbia / 24. August 2020 - AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF) freut sich, einen aktuellen Überblick über den Fortschritt des Anbaus bei Propagation Services Canada Inc. zu geben, dem führenden Anbaubetrieb des Unternehmens mit Sitz in Delta, British Columbia (die Delta-Anlage oder PSC), der im Juni 2020 unter Verwendung eines sorgfältig ausgewählten Portfolios an lebender Pflanzengenetik (die Elite-Genetik) mit dem Anbau begonnen hat (siehe Pressemitteilung vom 15. Juni 2020).

Die Delta-Anlage wird voraussichtlich bis Anfang des 4. Quartals mit der ersten Ernte beginnen, wobei die ersten Erzeugnisse mit kostengünstigen, hochpotenten Cannabis-Sorten wahrscheinlich im 1. Quartal 2021 auf Großhandelsbasis erhältlich sein werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53130/PSC Delta Grow Update - August 24 PR_de_de_PRcom.001.jpeg

Elite-Genetik im Delta-Gewächshaus

Die Elite-Genetik in der Delta-Anlage wurde für die Arbeit mit der Infrastruktur und dem Anbauprogramm von PSC maßgeschneidert und soll bis zu 44 verschiedenen Sorten liefern, um den Großhandelskunden des Unternehmens ein robustes Produktangebot zu bieten und gleichzeitig pro Jahr einen starken Cannabinoid- und Terpen-Gehalt bei den Pflanzenerträgen und Ernten aufrechtzuerhalten.

Das Team hat den Übergang vom Tomaten- zum Cannabis-Anbau in hervorragender Weise bewältigt, erklärte der General Manager von Houweling Nurseries, Ruben Houweling. Unsere Vorbereitung hat sich ausgezahlt, und wir haben in diesem Sommer großartige Ergebnisse in Bezug auf Pflanzengesundheit und Expansion erzielt. Wir bereiten uns darauf vor, in diesem Herbst mit unseren ersten Blühzyklen zu beginnen.

Über die Delta-Anlage

Das Delta-Gewächshaus ist skalierbar und bietet bis zu 2.200.000 Quadratfuß für den Cannabisanbau. Phase 1 der Anbaustrategie umfasst eine Anbaufläche von 422.828 Quadratfuß unter Verwendung eines hochmodernen, halboffenen Venlo-Kühldruck-Gewächshausdesigns, das als eine der technisch fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Gewächshausplattformen in Nordamerika gilt und sich in einem einzigartigen landwirtschaftlichen Mikroklima an der Pazifikküste befindet. Zu den wichtigen Merkmalen des Delta-Gewächshauses zählen folgende:

- Voll integriertes erdgasbetriebenes Kraftwerk vor Ort

- Moderne Infrastruktur für die Klima- und Feuchtigkeitsregelung

- Eigener energieeffizienter Luftaustausch zur Aufrechterhaltung stabiler Klimabedingungen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher HLK-Systeme

- Ebbe-Flut-Bewässerungssysteme zur Verbesserung der vollständigen Rückgewinnung und Aufbereitung von Bewässerungswasser

- Mehrstufige Zusatzbeleuchtung, die durch natürliches Sonnenlicht ergänzt wird, um ein optimiertes Beleuchtungsgleichgewicht zu fördern

- Eigenes ERP-System, um eine effiziente Ressourcenverwaltung und Kostenverfolgung zu ermöglichen

-ENDE-

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein führendes Cannabisunternehmen, das durch die Entwicklung von gewinnbringenden Betriebsstätten in der globalen Cannabisbranche Mehrwert für seine Aktionäre schafft. AgraFlora konzentriert sich in erster Linie auf die kanadische Cannabisbranche, den weltweit fortschrittlichsten und am besten regulierten legalen Cannabismarkt. Zu den wichtigsten kanadischen Aktiva gehören: Edibles & Infusions, eine vollautomatische Produktionsanlage in Winnipeg (Manitoba) für die Produktion von White-Label- und Markenprodukten; Propagation Services Canada, ein großes kommerzielles Gewächshaus in Delta (British Columbia), das sich auf die Neugestaltung des kanadischen Blütenmarktes mit hochwirksamen, kostengünstigen Cannabisblüten konzentriert, und AAA Heidelberg, ein handwerklich orientierter Cannabisproduzent in London (Ontario). Darüber hinaus arbeitet AgraFloras hundertprozentige Tochtergesellschaft Farmako GmbH auf ihr Ziel hin, Europas führender Vertreiber von medizinischem Cannabis zu werden. Farmako hat derzeit einen aktiven Vertrieb in Deutschland und wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit der Geschäftstätigkeit in Großbritannien beginnen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

Über Propagation Services Canada

Propagation Services Canada ist ein Joint Venture zwischen AgraFlora und der Houwelings Group, einem der führenden nordamerikanischen Produzenten und Innovatoren in der Gewächshaus-Gemüseproduktionsbranche. Seit drei Generationen setzt sich Houwelings für Innovation im nordamerikanischen Gemüseanbau ein, besitzt mehrere Patente und entwickelt umfassende kommerzielle Gewächshäuser in British Columbia, Kalifornien und Utah. Die Houwelings Group war die erste in den USA, die die Kraft-Wärme-Kopplung nutzte, und die erste, die eine eigene geschlossene Anbautechnologie entwickelte. Über das JV wird Propagation Services Canada eine automatisierte Gewächshausanlage mit einer erweiterbaren Grundfläche von bis zu 2.200.000 Quadratfuß betreiben. Es wird erwartet, dass Propagation Services Canada im Jahr 2020 mit den Cannabisbetrieben und der Generierung von Umsätzen beginnen wird, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion von hochpotentem Cannabis zu den geringstmöglichen Kosten liegen wird, um Margenwachstum und Profitabilität zu fördern.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 398-3147

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Nicholas Konkin

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Suite 804 - 750 West Pender Street, Vancouver, BC, V6C 2T7

T: (800) 783-6056

F: (604) 685-6905

W: www.agraflora.com

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53130

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53130&tr=1

