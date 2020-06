IRW-PRESS: AMP German Cannabis Group Inc.: AMP German Cannabis Group entwickelt medizinische Cannabismarken für deutschen Markt

- AMP besitzt vollständige Lizenz für Import von medizinischem Cannabis aus Europa und anderen Ländern

- Aufbau von Marken für medizinischen Cannabismarkt in Deutschland, die von lizenzierten ausländischen Herstellern geliefert werden

- Großvolumige kanadische Importe werden voraussichtlich ab Herbst 2020 unter der Marke AMP erfolgen

Erfurt und Berlin (Deutschland), 8. Juni 2020 - AMP German Cannabis Group Inc. (CSE: XCX, FWB: C4T - ISIN: CA00176G1028) (AMP oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es medizinische Marken für eine Reihe von Cannabisblütensorten, Extrakten und anderen neuartigen Darreichungsformen speziell für den deutschen Markt entwickelt, die von lizenzierten ausländischen Produzenten von medizinischem Cannabis geliefert werden. Lizenzierte Produzenten, die gemäß EU-GMP zertifiziert sind, werden medizinisches Cannabis gemäß den Markenspezifikationen und Qualitätsstandards von AMP anbauen.

Erste großvolumige Importe der medizinischen Cannabismarke von AMP werden voraussichtlich im Herbst 2020 von lizenzierten Herstellern aus Kanada kommen, die bereits vor der COVID-19-Pandemie gemäß EU-GMP zertifiziert waren. AMP unterzeichnet nur Lieferabkommen mit kanadischen Lizenzherstellern, die pro Jahr mindestens 1.000 Kilogramm an medizinischem Cannabis der Marke AMP liefern können, das dann monatlich versendet wird. AMP verhandelt zurzeit mit mehreren lizenzierten kanadischen Herstellern, um im Herbst diesen Jahres mit den Lieferungen zu beginnen.

AMP treibt die Arbeiten mit seinen anderen kanadischen Herstellern voran, mit denen es Verträge unterzeichnet hat, damit diese im Herbst 2020 vom deutschen pharmazeutischen Berater des Unternehmens gemäß EU-GMP geprüft und Anfang 2021 vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (das TLV) hinsichtlich der Zertifizierung inspiziert werden können - vorausgesetzt, die internationalen Reisebeschränkungen haben sich bis dahin normalisiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie führt Deutschland bis Ende 2020 keine Inspektionen bei ausländischen Herstellern von medizinischem Cannabis durch.

Um die zukünftige Nachfrage angesichts des Wachstums des deutschen Marktes zu decken, entwickelt AMP langfristige Lieferquellen in Europa für die großvolumige Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten der Marke AMP. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass Europa angesichts der Entwicklung des deutschen Marktes eine wichtige und bedeutsame Quelle für die Versorgung mit medizinischem Cannabis werden wird. Die Strategie von AMP besteht darin, exklusive Beziehungen zu großen lizenzierten Herstellern von medizinischem Cannabis in bestimmten EU-Ländern für medizinische Cannabisprodukte der Marke AMP für den deutschen Markt aufzubauen.

Das nicht-exklusive Vertriebsabkommen von AMP (siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2019) mit einem führenden Vertriebshändler von pharmazeutischen Produkten an über 13.000 Apotheken in ganz Deutschland umfasst den Erwerb von medizinischen Cannabisprodukten der Marke AMP. Darüber hinaus wird AMP im Rahmen eines Programms dieses führenden pharmazeutischen Vertriebshändlers in Ausbildungsseminare für Ärzte und Apotheker über medizinisches Cannabis in ganz Deutschland investieren. Das Unternehmen befindet sich zudem in Verhandlungen mit weiteren pharmazeutischen Vertriebshändlern, um medizinische Cannabisprodukte der Marke AMP zu erwerben, zumal die Importe von AMP in diesem Herbst steigen werden.

Dr. Stefan Feuerstein, Director von AMP, sagte: Wir hatten gehofft, dass wir unser Vertriebsabkommen mit unserem führenden pharmazeutischen Vertriebshändler hinsichtlich der Importe aus den Niederlanden in diesem Monat erfüllen können, doch wir sind zuversichtlich, dass sich die Niederlande im Hinblick auf die Exportquote mit Deutschland einigen und die Exporte in naher Zukunft erhöhen werden. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren ausländischen Cannabisproduzenten, die bereits über eine EU-GMP-Zertifizierung verfügen, und gehen davon aus, innerhalb der nächsten vier Wochen mindestens ein endgültiges Lieferabkommen zu unterzeichnen. Ab diesem Herbst wird AMP medizinische Cannabisprodukte der Marke AMP verkaufen, die aus Kanada nach Deutschland importiert werden.

Über AMP German Cannabis Group Inc.

AMP German Cannabis Group verfügt über eine Importlizenz im Hinblick auf nach der guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) hergestelltem Cannabis für medizinische Zwecke und für den Direktverkauf an pharmazeutische Vertriebsunternehmen oder Apotheken, den einzigen Verkaufsstandorten, an denen deutsche Patienten medizinisches Cannabis erhalten.

AMP hat mit einem führenden Vertriebsunternehmen für pharmazeutische Produkte eine nicht exklusive Vertriebsvereinbarung für medizinisches Cannabis unterzeichnet, welche ab der zweiten Jahreshälfte 2020 eine monatliche Belieferung von mehr als 13.000 Apotheken in ganz Deutschland vorsieht.

