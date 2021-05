IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania bestätigt signifikante Mengen an High-Tech-Metallen in Tiria-Shimpia-Proben

Toronto, Ontario, 25. Mai 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) meldet, dass Laboruntersuchungen das Vorhandensein der High-Tech-Metalle Gallium ("Ga") und Indium ("In") in signifikanten Mengen in Gesteinsproben aus dem Zielgebiet Tiria-Shimpia im Lost Cities - Cutucu Projekt ("Projekt") des Unternehmens im Südosten Ecuadors bestätigt haben.

Es ist bekannt, dass Gallium und Indium Zink in der Struktur von Sphalerit (Zinksulfid-Mineral) ersetzen können, und sulfidische Zinkerze sind eine wichtige Quelle für diese Nebenmetalle. Aufgrund der zunehmenden Verwendung in bestimmten High-Tech-Anwendungen wie Smartphones und Solarzellen gewinnen sie schnell an wirtschaftlicher Bedeutung, und die Sorge um die Versorgungssicherheit spiegelt sich in ihrer Einstufung als kritische Rohstoffe wider. Gallium wird in Galliumarsenid ("GaAs") Halbleiterchips verwendet, und seine einzigartigen Eigenschaften ermöglichen einen schnelleren Durchgang von Elektronen als in herkömmlichen Siliziumchips. Es wird zur Unterstützung von 5G-Technologien verwendet.

GaAs-Halbleiter der nächsten Generation versprechen einen riesigen Markt. Sie werden den bestehenden Halbleitermarkt zwar nicht vollständig ersetzen, aber letztlich eine große Delle in ihn schlagen. Die Fähigkeit, Silizium-Halbleiter zu ersetzen, ein Markt, der im Jahr 2020 500 Milliarden Dollar beträgt, lässt aufhorchen. Der bestehende Silizium-Halbleitermarkt ist eine ziemlich gute Größe für einen Markt, der 1975 kaum existierte. GaAs der nächsten Generation unterstützt die Signalgeschwindigkeit, die für die Implementierung von 5G benötigt wird. (Business Wire, 4. März 2020).

Es wurde bereits bekannt, dass es derzeit einen weltweiten Mangel an GaAs-Halbleiterchips gibt. Teilweise ist dies auf die Schließung des Bauxitabbaus in der Provinz Shanxi in China im Jahr 2019 aufgrund von Umweltbedenken zurückzuführen, wo Gallium als Nebenprodukt von Tonerde produziert wird. Bauxit von außerhalb Chinas enthält in der Regel keine verwertbaren Mengen an Gallium: https://roskill.com/news/gallium-price-floor-set-to-rise-in-2021. Wie auch immer die Situation aussieht, es scheint, dass das Galliumangebot unelastisch ist.

Bisher haben die Probenahmen bei Tiria-Shimpia Höchstwerte von 163 Teilen pro Million ("ppm") für Gallium und 39 ppm für Indium ergeben. Diese hohen Werte stehen in Zusammenhang mit hohen Silber- und Zinkgehalten in Gesteinssplitterproben (Tabelle 1). Laut Kitco Metals (https://www.kitco.com/strategic-metals/ ) schwankte der Galliumpreis in den letzten fünf Jahren zwischen ca. 200 US$ und 534 US$ pro Kilogramm ("kg"). Der Indiumpreis wird von Kitco Metals mit 290 bis 490 US$ pro kg in den letzten fünf Jahren angegeben.

Es sollte klargestellt werden, dass das Unternehmen bis dato keine metallurgischen Tests durchgeführt hat, um festzustellen, inwieweit diese Metalle in irgendeiner Menge, wenn überhaupt, gewinnbar sind.

Über den Bereich

Die Gallium- und Indiumwerte sind im zentralen Teil des Ziels Tiria-Shimpia in einem etwa 500 Meter langen Gebiet konzentriert, das nach Süden hin offen bleibt. Erhöhte Gallium- und Indiumwerte finden sich in rissig-brekziösem Kalkstein, der Adern mit Sphalerit und Baryt enthält, die in Zusammenhang mit hohen Silber- und Zinkwerten stehen, über die in früheren Pressemitteilungenvom21. Mai 2021 berichtet wurde.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Gesteinssplitterproben aus dem zentralen Bereich von Shimpia.

ProbennummeGallium Indium Silber Zink

(g/t) (g/t) (g/t) (%)

Y993462 163 9.6 43.8 37.0

E797971 160 38.6 6.3 25.9

Y992200 154 14.9 56.8 49.1

Y993461 132 33.7 73.4 40.3

Y992199 109 0.9 31.1 40.2

Y993454 31 5.9 4.9 15.2

Probenanalyse & Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle ("QAQC")

Labore: Die Gesteinsproben wurden für die Analyse bei MS Analytical ("MSA") in Cuenca, Ecuador, vorbereitet und die Analysen wurden in Vancouver, Kanada, durchgeführt.

Probenvorbereitung: Die Gesteinsproben wurden auf 10 Mesh zerkleinert (zerkleinertes Material passiert ein Sieb mit einer Maschenweite von 2 Millimetern ("mm")), von dem eine Unterprobe von einem Kilogramm entnommen wurde. Die Unterprobe wurde auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert und ein 200-Gramm-Split wurde für die Analyse beiseite gelegt.

Analytisches Verfahren: Ungefähr 0,25 g des Gesteinsbreis wurden einem Aufschluss in vier Säuren und einer Analyse auf 48 Elemente mittels ICP-MS unterzogen. Bei den Proben mit einem Gehalt von mehr als 1 % Kupfer und 100 g/t Silber wurden 0,4 g Gesteinsbrei einem Aufschluss in vier Säuren unterzogen und die resultierende Flüssigkeit verdünnt und mittels ICP-MS analysiert.

QAQC: Aurania-Personal fügte eine zertifizierte Standard-Zellstoffprobe, abwechselnd mit einem Feldleerwert, in etwa 20 Probenintervallen in allen Probenchargen ein. Die Analyse der Ergebnisse der unabhängigen QAQC-Proben von Aurania zeigte, dass die Chargen, über die oben berichtet wurde, innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Darüber hinaus berichteten die Labore, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden haben.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das The Lost Cities - Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einschätzung der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, zählen unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren, die Unfähigkeit, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen beim Erhalt oder die Unfähigkeit, erforderliche Regierungs-, Regulierungs-, Umwelt- oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zu erfüllen, indigenen Völkern entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Aurania, die auf SEDAR veröffentlicht wurden, beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58575

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58575&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.