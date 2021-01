IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania ernennt Nathalie Han in den Board of Directors

Toronto, Ontario, 27. Januar 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/aurania-resources-ltd/) gibt die Ernennung von Frau Nathalie Han in den Board of Directors bekannt.

Nathalie ist seit 2016 bis heute Geschäftsführerin und Gründerin der La Paix Capital AG mit Sitz in Zürich, die Anlageberatung im Bereich globale Energieressourcen und Bodenschätze anbietet. Sie lebt in der Schweiz. Zuvor war sie über fünf Jahre bei der Craton Capital (Schweiz) AG in Zürich tätig, wo sie als Hauptberaterin eines Fonds für erneuerbare und nachhaltige Ressourcen und als Verwaltungsratsmitglied tätig war. Sie bewertete Kapitalbeteiligungen und führte Branchenanalysen mehrerer globaler Sektoren durch. Nathalie war auch Beraterin für Craton Capital (Johannesburg).

In Kanada war Nathalie Geschäftsleiterin bei OMERS Capital Markets in Toronto, einem der größten öffentlichen Pensionsfonds. Sie war außerdem Investment-Analystin bei Capital International CDPQ (La Caisse de Dépôt et Placement du Québec) in Montréal, ebenfalls einer der größten kanadischen öffentlichen Pensionsfonds.

Frau Han verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Deal-Strukturierung, Finanzierung, Due Diligence und Finanzanalyse, insbesondere in den Bereichen saubere Energie, Öl und Gas sowie Rohstoff. Sie ist Chartered Financial Analyst (CFA, Finanzanalystin) und hat einen M.Sc. in Administration (Finanzen) von der Concordia University und einen B.Com, Joint Honours in Economics and Finance von der McGill University. Nathalie stammt ursprünglich aus Mauritius und spricht fließend Englisch und Französisch.

Der Chairman und CEO, Dr. Keith Barron, kommentierte: Wir sind begeistert, dass Nathalie in unseren Board of Directors eintritt. Sie bringt eine Fülle von Erfahrungen mit Geschäftsabschlüssen und Finanzierungen in unser Unternehmen ein, und wir begrüßen sie in unserm Board.

In Verbindung mit der oben genannten Ernennung und gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens hat der Board of Directors 200.000 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von 3,21 CAD, sind für fünf Jahre ausübbar und werden ab dem Datum der Gewährung in drei gleichen jährlichen Raten übertragen.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55355

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55355&tr=1

