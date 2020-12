IRW-PRESS: Aurania Resources: Beweise für Antike Infrastruktur in der Nähe eines von Auranias Hauptzielen in Ecuador aufgetaucht

Toronto, Ontario, 15. Dezember 2020 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) berichtet über Hinweise auf alte Straßen und eigenartige Landformen, bei denen es sich möglicherweise um alte Schürf- oder Minenstandorte in der Nähe des Silber-Zink-Blei-Zielgebiets Tiria-Shimpia auf dem Projekt Lost Cities - Cutucu (das "Projekt") des Unternehmens im Südosten Ecuadors handelt. Tiria-Shimpia entwickelt sich zu einem der größeren mineralisierten Gebiete, die bisher bei der Exploration des Projekts identifiziert wurden.

Weitere Untersuchungen der mit Dschungel bedeckten Straße, von der in der Pressemitteilung vom 8. Mai 2020 berichtet wurde, dass sie auf LiDAR-Bildern zu sehen ist, unterstützen das Konzept, dass es sich tatsächlich um ein technisches Bauwerk handelt. Detaillierte LiDAR-Profile (Abbildung 1) lassen wenig Zweifel daran, dass der Kamm des Bergrückens künstlich abgeflacht und die Entwässerung so gut gestaltet wurde, dass die Erosion des Straßenbetts, das stellenweise bis zu 100 Meter ("m") breit ist, sehr gering war. Viele der Bäume, die aus der Fahrbahn wachsen, haben einen Durchmesser von bis zu einem Meter und sind damit recht alt. Diese wird als "östliche Straße" bezeichnet. Eine weitere, als "westliche Straße" bezeichnete Straße verläuft entlang eines Bergrückens etwa 750 m weiter westlich (Abbildung 1). Beide Straßen befinden sich innerhalb des Gebietes Tiria-Shimpia, wo Aurania eine hochgradige Silber-Zink-Blei-Mineralisierung entdeckt hat.

Der Bergrücken, an dem die westliche Straße liegt, ist ein Gebiet, in dem der Boden mit Silber, Blei, Zink und epithermalen Pfadfinderelementen wie Antimon angereichert ist. Einige der mit Dschungel bedeckten topographischen Merkmale in der Nähe beider Straßen werden als kleine Tagebaue vermutet, andere könnten Schürfgruben sein; diese Gebiete werden in den kommenden Monaten weiter untersucht werden.

Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, kommentierte: "Wir waren fasziniert von der Anhäufung von Beweisen, dass Tiria-Shimpia von den Kolonialspaniern auf Silber untersucht worden sein könnte. Obwohl historische Hinweise auf den Bergbau in den Zentren von Logroño de Los Caballeros und Sevilla de Oro nicht auf die Silberproduktion verweisen, waren die Kolonialspanier bereits mit dem Silber-Blei-Zink-Bergbau an Orten wie Zacatecas in Mexiko vertraut, etwa zwanzig Jahre bevor Logroño und Sevilla in Ecuador gegründet wurden. Der Rat der Indios in Spanien ordnete an, dass alle Mineralienvorkommen für die Krone durch Gruben- und Stollenbaue gründlich untersucht werden sollten, nicht nur die goldhaltigen. Wenn solche Abbaustellen lokalisiert werden können, liefern sie möglicherweise Beweise für spanische Aktivitäten. Unsere Untersuchungen dieser merkwürdigen Landformen im Tiria-Shimpia-Gebiet sind noch nicht abgeschlossen und wir werden über unsere Ergebnisse berichten, sobald neue Informationen ans Licht kommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54707/15122020_DE_Aurania_DE.001.jpeg

Abbildung 1. LiDAR-Bild, das die Merkmale zeigt, die als die alten östlichen und westlichen Straßen interpretiert werden, relativ zum Standort des Tiria-Shimpia-Ziels, wie durch die Metallanreicherung im Boden definiert. Profile durch die LiDAR-Punktwolke (Reflexionspunkte der Vegetation und des Bodens) zeigen Querschnitte durch die Straßenstruktur und vermutete Minenstandorte.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Februar 2020 erwähnt, besuchte Dr. Jeffrey Hedenquist, ein Berater mit weltweiter Erfahrung und Expertise in epithermalen und porphyrischen Systemen, das Projekt vor einem Jahr und war beeindruckt von der systematischen Anordnung der epithermalen Pfadfinderelemente um den länglichen zentralen, karbonathaltigen Bereich, der Silber-Zink-Blei bei Tiria-Shimpia enthält. Er hob Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten im Cerro de Pasco - Colquijirca Distrikt im angrenzenden Peru hervor und empfahl, Tiria-Shimpia als Priorität voranzutreiben. Dr. Hedenquist überprüfte auch die damaligen Feldbelege, die darauf hindeuten, dass das Niveau der Erosion bei Tiria tiefer und daher näher an der goldführenden Zone eines typischen epithermalen Systems liegt als bei den epithermalen Gold-Silber-Zielen Crunchy Hill und Yawi des Unternehmens.

Nächste Schritte

Das Gebiet Tiria-Shimpia ist mit einer Ausdehnung von 15 Kilometern ("km") mal 5 km so groß, dass verschiedene Explorationskomponenten gleichzeitig in verschiedenen Teilen des Zielgebiets durchgeführt werden, und zwar wie folgt

- Mobile MT-Geophysik wird über dem nördlichen Teil des Zielgebiets geflogen und wenn die Ergebnisse auf eine Reaktion hinweisen, die mit der im Aufschluss gesehenen Mineralisierung in Zusammenhang steht, wird in Erwägung gezogen, die Geophysik über den gesamten 15 km langen Trend auszuweiten.

- Gebiete, in denen eine Silbermineralisierung im Aufschluss über eine signifikante Mächtigkeit gefunden wurde, werden für Erkundungsbohrungen vorbereitet.

- Andere Teile des Systems werden zur Vorbereitung von Erkundungsbohrungen detailliert kartiert.

- Der Boden wird in regelmäßigen Rastern beprobt, um spezifische Ziele für weitere Arbeiten vor den Erkundungsbohrungen besser zu definieren.

Regierungsberichte

Feldarbeit durch einen registrierten Archäologen ist erforderlich, um zu bestätigen, dass die Merkmale von Menschenhand geschaffen sind. Im Anschluss an die Untersuchung durch den Archäologen müssen die Merkmale möglicherweise vom Nationalen Institut für Kulturerbe Ecuadors weiter untersucht werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das The Lost Cities - Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

