IRW-PRESS: Auryn Resources Inc. : Auryn-Darlehensinhaber wandelt Überbrückungsdarlehen von 3 Millionen Dollar in Eigenkapital um

Vancouver, Kanada - 7. Juli 2020 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-entering-the-discovery-phase/) freut sich, die Umwandlung des Überbrückungsdarlehens von 2019 durch den Darlehensinhaber (der "Darlehensgeber") in Stammaktien bekannt zu geben, wodurch Auryn schuldenfrei bleibt.

Das Unternehmen wird insgesamt 1.952.084 Stammaktien (die "Aktien") zu einem Preis von 1,60 CAD $ pro Aktie an den Darlehensgeber ausgeben, in Übereinstimmung mit der Darlehensänderung, die am 6. Februar 2020 abgeschlossen wurde. Von den insgesamt 1.875.000 Aktien werden 1.875.000 Aktien für das Hauptdarlehen in Höhe von 3 Millionen CAD und 77.084 Aktien für 123.334 CAD Zinsen ausgegeben, die bis zum Datum der Darlehensänderung zu einem Zinssatz von 10% pro Jahr aufgelaufen sind. Der Restbetrag der Darlehenszinsen, die zu einem Zinssatz von 5% pro Jahr aufgelaufen sind, wird in bar an den Darlehensgeber gezahlt.

Ivan Bebek, Geschäftsführender Vorsitzender und Direktor sagte:

"Wir freuen uns über die Entscheidung der Kreditgeber, das Darlehen in Eigenkapital umzuwandeln. Sie zeugt von Vertrauen in unsere Fähigkeit, den Shareholder Value auch in Zukunft zu steigern. Das Unternehmen ist jetzt schuldenfrei, erkundet wieder aktiv in Peru und freut sich auf eine geschäftige zweite Hälfte des Jahres 2020.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Geschäftsführender Chairman

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Managerin für Unternehmenskommunikation, unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn Resources

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Grundmetallvorkommen konzentriert. Das Unternehmen verfolgt beim Erwerb von Vermögenswerten einen Portfolio-Ansatz und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Vorzeigeprojekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Interessengruppen und lokalen Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. Auryn führt sich selbst nach den höchsten Standards der Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche warnende Sprache

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Vorausblickende Informationen sind Informationen, die implizierte zukünftige Leistungen und/oder Prognoseinformationen einschließen, einschließlich Informationen, die sich auf den Erwerb und die Eigentumsrechte an Mineralkonzessionen beziehen oder damit in Zusammenhang stehen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (entweder positiv oder negativ) von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Annual Information Form und MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsmeldungen des Unternehmens bei den Canadian Securities Administrators, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, diskutiert werden.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

