IRW-PRESS: Avicanna Inc.: Zur Markteinführung der Produktlinie Rho Phyto veranstaltet Avicanna am 21. Juli 2020 ein virtuelles Symposium mit dem Titel "Medizinischer Cannabis 2.0" zusammen mit Medical Cannabis von Shoppers Drug Mart

Auf dem Symposium wird die aktuelle Entwicklung von medizinischem Cannabis vorgestellt, einschließlich der von Avicanna angeführten Fortschritte in der F&E neuartiger Darreichungsformen und Formeln von Cannabinoiden sowie der verbesserte Zugang für Patienten zu medizinischem Cannabis durch Shoppers Drug Mart.

Das diesjährige jährliche Symposium fällt mit der Markteinführung von Avicanna's RHO Phyto fortschrittlichen medizinischen Cannabisprodukten zusammen. Im Zuge von COVID-19 wird ein virtuelles Format verwendet, das eine größere Reichweite für Patienten und medizinische Gemeinschaft weltweit ermöglicht.

Führende Experten in F&E und klinischer Entwicklung werden die potenziellen therapeutischen Vorteile von medizinischem Cannabis erörtern, um die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Praktikern im Gesundheitswesen für eine sichere und effektive Dosierung anzusprechen.

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN/

TORONTO, 22. Juni 2020 - Avicanna Inc. ("Avicanna" oder das "Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von Produkten auf der Basis von pflanzlichen Cannabinoiden konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es am 21. Juli 2020 ein virtuelles Symposium mit dem Titel "Medical Cannabis 2.0" in Partnerschaft mit Medical Cannabis by Shoppers Drug Mart veranstalten wird. Patienten und Angehörige von Gesundheitsberufen weltweit können an dem virtuellen Symposium teilnehmen, um mehr über die potenziellen Vorteile von medizinischem Cannabis und die Weiterentwicklung der Produktpalette zu erfahren, darunter das RHO Phyto Portfolio von Avicanna und die Zusammenarbeit in der Cannabinoidforschung an der Universität Toronto. Darüber hinaus werden Experten die Pharmakologie, Sicherheit und Dosierungsrichtlinien von medizinischem Cannabis für therapeutische Bedingungen diskutieren. Dazu gehören Präsentationen über die Wirksamkeit von Cannabinoiden bei chronischen Schmerzen, Angstzuständen, Depressionen und anderen Komorbiditäten sowie ein Überblick über den Weg des Patienten zum medizinischen Cannabis durch die Käufer.

"In dieser noch nie dagewesenen Zeit, in der Patienten und Praktiker viele Fragen haben und nach alternativen und natürlichen Lösungen suchen, freuen wir uns, Sie alle zu unserem virtuellen Symposium über medizinisches Cannabis willkommen zu heißen. In meinem Vortrag über häufige medizinische Komorbiditäten werde ich erörtern, wie medizinischer Cannabis für die Behandlung klinischer Erkrankungen eingesetzt werden kann, die häufig mit Angstzuständen, Depressionen und Appetit- und Schlafstörungen einhergehen. Zusammen mit meinen Kollegen und Mitarbeitern hoffen wir, dass Sie in all unseren Vorträgen Wert finden werden und dass sie wichtige Informationen für Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe liefern, die mehr über medizinisches Cannabis erfahren möchten", sagt Dr. Amza Ali, medizinischer Leiter von Avicanna

Die Diskussionen werden von Klinikern und Wissenschaftlern des Avicanna-Teams sowie von renommierten akademischen und klinischen Forschungsorganisationen wie der University of Toronto und dem Toronto General Hospital des University Health Network geleitet.

Die Tagesordnung für das virtuelle Symposium lautet wie folgt:

1. Eine Einführung in die Cannabinoide und ihre Pharmakologie - Dr. Ruth Ross (Professorin und Vorsitzende, Abteilung für Pharmakologie & Toxikologie, Medizinische Fakultät der Universität Toronto, Senior Scientist, Campbell Family Mental Health Research Institute, CAMH)

2. Fortgeschrittene Cannabinoid-Forschung und Arzneimittelentwicklung an der Universität Toronto - Dr. Pauric Bannigan (Post-Doctoral Fellow aus dem Labor von Dr. Christine Allen an der Leslie Dan Faculty of Pharmacy, University of Toronto)

3. Medizinischer Cannabis 2.0 und das RHO Phyto-Produktangebot von Avicanna - Dr. Justin Grant (Executive Vice President of Scientific Affairs, Avicanna)

4. Das Potenzial von Cannabinoiden für chronische Schmerzen - Dr. Hance Clarke (Stabsanästhesist und Direktor der Schmerzdienste, Direktor der Good Hope Ehlers Danlos-Klinik, Medizinischer Direktor der Schmerzforschungsabteilung, Abteilung für Anästhesie und Schmerzbehandlung, Toronto General Hospital, University Health Network, außerordentlicher Professor, Abteilung für Anästhesie, Universität Toronto)

5. Angstzustände, Depressionen und andere Komorbiditäten bei Patienten, die mit Cannabinoiden behandelt werden sollen: Implikationen für eine optimale Versorgung - Dr. Amza Ali (Leitender Ärztlicher Direktor, Avicanna)

6. An Introduction to Medical Cannabis by Shoppers Drug Mart - Neil D'Souza (Senior Manager, Operations, Medical Cannabis by Shoppers Drug Mart)

7. Die Zukunft von medizinischem Cannabis (Podiumsdiskussion) - (Aras Azadian, CEO von Avicanna Inc. / Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs / Kaveh Kahen, CEO von Sigma Analytics)

Um sich für das virtuelle Symposium anzumelden, besuchen Sie bitte: www.avicanna.com/symposium

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte, einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika, Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten zu vertreiben.

QUELLE: Avicanna Inc.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnte, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz, eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52418

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52418&tr=1

