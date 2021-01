IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCannas Pure Therapy-Plattform meldet monatlichen Rekordumsatz

Das Unternehmen bestätigt weiters den bevorstehenden Abschluss der transformativen Übernahme der Naturo Group

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. Januar 2021. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein aufstrebender Marktführer für Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, freut sich bekannt zu geben, dass die zu 100 % unternehmenseigene Online-Direktvertriebsplattform Pure Therapy seit der Übernahme durch BevCanna im September 2020 Rekordumsätze verzeichnet hat.

Die Online-Direktvertriebsplattform hat ihr starkes Umsatzwachstum im Jahr 2020 auch im ersten Quartal 2021 fortgesetzt und verzeichnete im bisherigen Monatsverlauf äußerst positive Umsätze. Das Unternehmen hat weiterhin in die strategische Integration neuer Produkte und in die Kundenakquise investiert, was zu einer prognostizierten Run-Rate von ca. 7,68 Mio. CAD Umsatz und einem positiven EBITDA von ca. 37 Mio. CAD bis zum Jahr 2021 geführt hat. Außerdem hat das Unternehmen seit der Übernahme durch BevCanna 3.270 neue aktive Kunden gewonnen.

Unser Ziel bei der Übernahme von Pure Therapy war der zügige Aufbau starker wiederkehrender Einnahmen, erläutert John Campbell, Chief Strategic Officer bei BevCanna. Wir haben das Umsatzwachstum durch die Aufnahme neuer Produkte, die Investition in Kundenakquise- und -bindungsprogramme sowie die Nutzung der aktuellen Mischung aus abonnementbasierten und herkömmlichen Umsatzmodellen der Plattform angekurbelt. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir auf dem Weg zu einem sehr starken Jahr 2021 bereits gemacht haben.

Wir erwarten in den nächsten Wochen ebenfalls den Erhalt unserer kanadischen Standard-Verarbeitungslizenz und den Abschluss der bahnbrechenden Übernahme der Naturo Group, die über Aktiva im Wert von mehr als 37 Millionen Dollar verfügt, so Herr Campbell weiter. Wir freuen uns sehr, die vielfältigen Einnahmequellen und das bedeutende Wachstumspotenzial zu erschließen, die sich aus diesen Meilensteinen ergeben.

In Bezug auf die zuvor angekündigte Transaktion mit der Naturo Group gab BevCanna bekannt, dass beide Parteien weiterhin eng zusammenarbeiten, um alle Diligence-Prüfungen abzuschließen, sowie Informationen ausgetauscht haben und daran arbeiten, alle ausstehenden Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen, von denen einige bereits erfüllt wurden. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Mitte Februar 2021 abgeschlossen sein wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, weitere Updates zu geben, sobald zusätzliche Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Durch den Zusammenschluss dieser beiden aufstrebenden Branchenführer entsteht aller Voraussicht nach ein umfassendes Unternehmen für Gesundheits- und Wellnessgetränke sowie für Naturprodukte mit Proforma-Aktiva im Wert von über 55 Millionen CAD in der Bilanz und einem Mehrkanal-Vertriebsnetz, das auf ein solides Wachstum ausgerichtet ist.

BevCanna und Naturo bringen jeweils eine Reihe von einzigartigen Stärken in den Zusammenschluss ein, die gemeinsam zur Schaffung eines noch stärkeren Unternehmens beitragen, meint Marcello Leone, Gründer von Naturo und CEO von BevCanna. Die Führungsposition von BevCanna im Sektor für Cannabisaufgussgetränke und im Online-Direktvertrieb bildet gemeinsam mit den innovativen pflanzlichen Mineralgetränken und Nahrungsergänzungsmitteln der Marke TRACE, der bedeutenden Produktionsaktiva und dem umfangreichen Vertriebsnetz von Naturo die Grundlage für die Schaffung eines einzigartigen Marktführers im Gesundheits- und Wellnessbereich, der für langfristiges Wachstum aufgestellt ist.

Das neue BevCanna-Unternehmen wird voraussichtlich über eines der einzigartigsten und vielfältigsten Angebote an Getränke- und Wellnessprodukten in den Kategorien Cannabis und pflanzliche Produkte verfügen und die Führungsposition von BevCanna ausbauen, und zwar als einziges vollständig lizenziertes Unternehmen für die Herstellung eigener und White-Label-Getränke, das sowohl konventionelle als auch auf Cannabis basierende Getränke- und Wellnessprodukte vertreibt. Die Übernahme bietet Zugang zu einem globalen Mehrkanal-Vertriebsnetz über traditionelle und Cannabis-Vertriebskanäle.

BevCanna wird aus der Übernahme eine Reihe wichtiger Vorteile ziehen, u.a.:

- Schaffung eines Getränkeherstellungssegments für herkömmliche und Cannabisaufgussgetränke sowie Naturprodukte, das alle Schritte von der Entwicklung bis zum Vertrieb (Development to Distribution) abdeckt

- Direktes Eigentum an einer exklusiven mit 18 Millionen CAD bewerteten Quelle für alkalisches Quellwasser vor Ort. Da Wasserressourcen immer knapper werden, wird die eigene Ressource zu einer stärkeren Bilanz und zur einzigartigen Positionierung von BevCanna innerhalb des wachstumsstarken Pflanzenbasis- und Cannabissektors beitragen

- Zugang zu einem etablierten und wachsenden Vertriebsnetz für den Massenmarkt mit über 3.000 Vertriebsstellen über die branchenführenden pflanzlichen Mineralgetränke und Nahrungsergänzungsmittel der Marke TRACE von Naturo. TRACE wird im gesamten Land über kanadische Einzelhändler vertrieben, wobei ausgewählte internationale Vereinbarungen und Partnerschaften geprüft werden. TRACE erweitert sein Produktangebot über die landesweit vertriebenen alkalischen und kohlensäurehaltigen Wasserprodukte sowie pflanzlichen Mineralgetränke und Nahrungsergänzungsmittel hinaus und nimmt zusätzliche Nutrazeutika, darunter Cannabinoide, Adaptogene und Nootropika, in sein Sortiment auf, das auf den inländischen und internationalen Märkten zum Verkauf angeboten wird

- Die eigens entwickelten, von Health Canada zugelassenen Fulvin- und Huminstoffformulierungen auf pflanzlicher Basis von TRACE - eine Kategorie, die in Nordamerika und weltweit exponentiell wächst

- Naturos 315 Acres an Outdoor-Agrarland und 40.000 Quadratfuß große Hochleistungs-Getränkeanlage, im Wert von 10,4 Millionen CAD, die für die Herstellung herkömmlicher und Cannabisaufgussgetränke ausgelegt ist, sowie Getränkeherstellungs-Equipment im Wert von 3,4 Millionen CAD (Stand: Jahresende 2020)

- Laut dem letzten unabhängigen Bewertungsbericht von Naturo vom Januar 2021 liegt der Unternehmenswert von Naturo zwischen 37 und 38 Millionen CAD

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat außerdem kürzlich die US-amerikanische E-Commerce-Plattform für natürliche Gesundheit und Wellness Pure Therapy übernommen. Die Vision von BevCanna ist es, ein weltweit führender Anbieter von Infusions-Innovationen zu werden.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen darüber, dass das Unternehmen in Bezug auf Pure Therapy weiterhin in die strategische Integration neuer Produkte und die Akquisition von Kunden investiert hat, was zu einer prognostizierten Run-Rate von ca. 7.68 Mio. CAD führt; die Erwartung des Unternehmens, innerhalb der nächsten Wochen sowohl die kanadische Standardverarbeitungslizenz zu erhalten als auch die Akquisition der Naturo Group abzuschließen; den Abschluss der Transaktion mit der Naturo Group und den Zeitplan dafür; die Absicht des Unternehmens, weitere Updates in Bezug auf die Akquisition der Naturo Group bereitzustellen, sobald weitere Abschlussbedingungen erfüllt sind; die wahrgenommenen Vorteile der Kombination der Geschäfte von Naturo und BevCanna und andere Aussagen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens.

Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem: dass die CSE die Akquisition von Naturo nicht wie angedacht oder überhaupt nicht genehmigt; dass die Parteien nicht in der Lage sein könnten, die Bedingungen für den Abschluss der Akquisition von Naturo zu erfüllen, einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre einer oder beider Parteien; dass dem Unternehmen möglicherweise keine Canadian Standard Processing Licence erteilt wird; allgemeine Marktbedingungen und die Volatilität der Rohstoffpreise sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Finanzinformationen und Finanzausblicke (zusammen "FOFI") über die voraussichtliche Ertragslage von BevCanna, die alle denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie in den obigen Absätzen dargelegt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt und dienen dem Zweck, weitere Informationen über die zukünftige Geschäftstätigkeit von BevCanna zu liefern. BevCanna lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten, als die, für die er hier offengelegt werden.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Finanzkennzahlen, die nicht den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") entsprechen. Zu den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung gehört das EBITDA, d. h. das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten nicht als Ersatz für oder als höherwertig gegenüber GAAP-konformen Finanzkennzahlen angesehen werden. BevCanna verwendet sowohl GAAP- als auch Non-GAAP-Finanzkennzahlen, um das zu beurteilen, was das Unternehmen als seine Kernbetriebsleistung ansieht, und um sein internes Geschäft zu bewerten und zu steuern und um Entscheidungen im Hinblick auf die finanzielle Betriebsführung zu treffen. BevCanna ist der Ansicht, dass die Einbeziehung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit GAAP-Kennzahlen den Investoren eine alternative Darstellung bietet, die für das Verständnis der wichtigsten Betriebsergebnisse und Trends von BevCanna nützlich ist.

EBITDA

Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass das EBITDA, d. h. das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, eine gängige Kennzahl zur Beurteilung der Rentabilität vor den Auswirkungen unterschiedlicher Finanzierungsmethoden, Ertragsteuern, Abschreibungen und Wertminderungen von Anlagevermögen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ist. Die Schätzung der Umsatzerlöse und des EBITDA im Zusammenhang mit dem Unternehmen sind Schätzungen und wurden nur zu Veranschaulichungszwecken verwendet.

NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S.-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Keines der im Rahmen der Transaktion mit der Naturo Group emittierten Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") registriert und keines dieser Wertpapiere darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

