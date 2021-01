IRW-PRESS: Blackrock Gold Corp.: Blackrock Gold kündigt Aufstockung des zuvor angekündigten Angebots auf Bought-Deal-Basis auf 9,0 Millionen CAD an

29. Januar 2021, - Vancouver, British Columbia. Blackrock Gold Corp. (Blackrock oder das Unternehmen) (TSXV: BRC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der beträchtlichen Nachfrage den Bruttoerlös des zuvor angekündigten Angebots auf Bought-Deal-Basis (das Angebot) von 7.020.000 CAD auf 9.000.000 CAD erhöht hat. Im Rahmen des geänderten Angebots haben sich die Underwriter bereit erklärt, 12.500.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,72 CAD pro Einheit (der Einheitspreis) auf Bought-Deal-Basis zum Wiederverkauf zu erwerben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann jederzeit am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, zu einem Preis von 1,10 CAD in eine Stammaktie ausgeübt werden. Das geänderte Angebot wird von Red Cloud Securities Inc. als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner im Auftrag eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die Underwriter) durchgeführt.

Im Rahmen der geänderten Vereinbarung hat das Unternehmen den Underwritern die Option eingeräumt, Mehrzuteilungen abzudecken und zu Marktstabilisierungszwecken bis zu 1.875.000 zusätzliche Einheiten zum Einheitspreis zu erwerben. Dadurch können zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 1.350.000 CAD erzielt werden (die Mehrzuteilungsoption). Die Mehrzuteilungsoption kann jederzeit für einen Zeitraum von 30 Tagen ab einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden, würde sich der gesamte Bruttoerlös aus dem geänderten Angebot auf 10.350.000 CAD belaufen.

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten und verkauft, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wird. Sie werden im Rahmen einer Privatplatzierung an anderer Stelle außerhalb Kanadas angeboten und verkauft. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration auf den Konzessionsgebieten Tonopah West und Silver Cloud des Unternehmens in Nevada sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot soll am oder um den 19. Februar 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die TSXV), die entsprechend dem Verkauf der Einheiten und der Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Einheiten dar, noch findet ein Verkauf der Anteile in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Die angebotenen Einheiten werden und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an - bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen - US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Über Blackrock Gold Corp.

Blackrock ist ein auf Gold fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterstützt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Portfolio in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Trend Walker Lane im Westen von Nevada befinden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Andrew Pollard, President und CEO

Blackrock Gold Corp.

Telefon: 604 817-6044

E-Mail: andrew@blackrockgoldcorp.com

2300-1177 West Hastings Street,

Vancouver, BC V6E 2K3

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Nettoerlös aus dem Angebot und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, die sich unter anderem auf die Bedingungen der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die Explorationskosten, den Zeitplan und die Höhe der Explorationsausgaben sowie die Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund von Risikofaktoren, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zeitplans und des Inhalts von Arbeitsprogrammen, der Ergebnisse von Explorationsaktivitäten von Mineralkonzessionen, der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen, wesentlich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet werden, können sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als nicht zutreffend erweisen, und daher werden die Leser davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die nur zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

