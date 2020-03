IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Company erhält positive erste Mineralogieergebnisse

89% des Nickels, das in Nickelsulfid und Nickeleisenlegierungsmineralien enthalten ist liegt im Bereich der höherwertigen Ressourcen

TORONTO, 12. März 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V:CNC) ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-company-recently-ipo-with-huge-nickel-resource-in-canada/ ) freut sich, positive erste Ergebnisse einer mineralogischen Bewertung von Probenmaterial aus seinem Nickel-Kobaltprojekt Crawford bekannt zu geben.

Höhepunkte:

- 89% des Nickels im höherwertigen Kern der Ressource sind in Nickelsulfid- und Nickel-Eisen-Legierungsmineralien enthalten.

- 59% des Nickels in den unteren Zonen sind in Nickelsulfid- und Nickel-Eisen-Legierungsmineralien enthalten.

- Sowohl die höher- als auch die niedrig wertigeren Bereiche enthalten erhebliche Mengen an Magnetit. Im höhergradigen Kern betrug der Magnetitgehalt im Durchschnitt 8,7% und in den niedrig gradigeren Zonen durchschnittlich 6,9%.

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, kommentierte: "Wir sind begeistert von diesen Ergebnissen, die die Erwartungen des Unternehmens übertroffen haben. Diese ersten mineralogischen Ergebnisse unterstützen unsere Strategie, Crawford weiterhin aggressiv voranzubringen, und stellen einen wichtigen ersten Schritt zum Verständnis der endgültigen Nickelgewinnung dar. Diese mineralogischen Testergebnisse sind sehr ermutigend, und ich freue mich darauf, auf diesen positiven Ergebnissen mit zusätzlichen Proben aufzubauen, die wir bereits zur Bewertung an die Labors geschickt haben.

Die Ergebnisse stammen aus Proben des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, das am 28. Februar 2020 eine erste Ressource mit einem höhergradigen Kern aus gemessenen und angezeigten Ressourcen von etwa 263 Millionen Tonnen mit 0,31% Nickel, 0,013% Kobalt und 0 bekannt gab.038 g/t Pd + Pt innerhalb einer gemessenen und angezeigten Gesamtressource von etwa 600 Millionen Tonnen mit 0,25% Nickel und 0,013% Kobalt und einer zusätzlichen höhergradigen abgeleiteten Ressource von etwa 66 Millionen Tonnen mit 0,29% Nickel und 0,013% Kobalt innerhalb einer abgeleiteten Gesamtressource von etwa 310 Millionen Tonnen mit 0,23% Nickel und 0,013% Kobalt.

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsnormen für Mineralressourcen und -reserven erstellt, die am 27. Februar 2020 in Kraft traten. Ein technischer Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach der Bekanntgabe der Schätzung am 28. Februar 2020 auf SEDAR) veröffentlicht.

Erste Ergebnisse der Mineralogie

Die ersten Ergebnisse der ersten Phase der Mineralverarbeitungsarbeiten basieren auf den Ergebnissen von 89 Proben, die sowohl bei XPS Expert Process Solutions ("XPS") als auch bei SGS Canada ("SGS") verarbeitet wurden, um die Mineralogie und den Anteil von Nickel zu bestimmen, der in Nickelsulfid- und Nickeleisenlegierungsmineralien (Pentlandit, Heazlewoodit und Awaruit) enthalten ist. Von den ursprünglich 1.000 Zielproben wurden über 600 Proben an beide Labors verschickt.

89% des Nickels in den 44 Proben aus dem höherwertigen Kern der Ressource waren in Nickelsulfid- und Nickel-Eisen-Legierungsmineralien enthalten (11% in nicht wiedergewinnbaren Silikatmineralien). Angesichts der relativ signifikanten Menge an Schwefel in den Proben waren 97% des Nickels in den Sulfidmineralien (Pentlandit und Heazlewoodit) und nur 3% in dem Nickel-Eisen-Legierungsmineral (Awaruit) enthalten.

In den Zonen mit niedrigerem Grad war 59% des Nickels in Nickelsulfid- und Nickeleisenlegierungsmineralien enthalten (41% in nicht rückgewinnbaren Silikatmineralien). 89% des Nickels waren in Sulfidmineralien (Pentlandit und Heazlewoodit) enthalten, und angesichts des geringeren Schwefelgehalts waren 11% des Nickels in Awaruit enthalten.

Sowohl die höher- als auch die niedrig wertigeren Bereiche enthalten erhebliche Mengen an Magnetit. Im höhergradigen Kern betrug der Magnetitgehalt im Durchschnitt 8,7% und in den niedrig gradigeren Zonen durchschnittlich 6,9%.

Tabelle 1 unten fasst die Ergebnisse dieser ersten 89 Proben zusammen:

Tabelle 1 - Anfängliche Ergebnisse der Mineralogie

HöherwertigeUntergeordne

r te

Kern Zonen

# Beispiele 44 45

% Ni in Nickelsulfid- 89% 59%

und

Nickel-Eisen-Legierung

smineralien

% Ni in Silikaten 11% 41%

% Nickel 0.31 0.19

% Schwefel 0.14 0.03

% Magnetit 8.7 6.9

"% Ni in Nickelsulfid- und Nickel-Eisen-Legierungsmineralien" ist ein berechneter Wert, der auf den modalen Häufigkeiten von Pentlandit (Pn), Heazlewoodit

(Hz) und Awaruite (Aw) in der Stichprobe und wird durch Multiplikation der % Modalhäufigkeit von Pn * %Ni in Pn + % Modalhäufigkeit von Hz * %Ni in Hz + % Modalhäufigkeit von Aw * %Ni in Aw berechnet. Der % Nickel basiert auf dem durchschnittlichen Nickelgehalt der ersten Elektronenmikrosondenanalyse an 12 Proben, die in Tabelle 2 unten dargestellt sind.

Aufschlüsselung von Nickelsulfid und Nickeleisen

legierungsmineralien

Mineralien HöherwertigeUntergeordne

r te

Kern Zonen

Pentlandite 40% 51%

Heazlewoodit 57% 38%

Awaruite 3% 11%

Tabelle 2 - Erste Ergebnisse der Elektronenmikrosonde - Ausgewählte Elemente (12 Proben)

% Ni % Co % Fe

Pentlandite 35.0 5.1 27.0

Heazlewoodit71.5 0.0 1.5

Awaruite 75.2 1.4 23.2

Magnetit 0.1 0.0 70.9

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobalt-sulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die zur Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung für Nickel und Kobalt in Jurisdiktionen mit geringem politischen Risiko in einer geopolitisch stabilen Gerichtsbarkeit. Canada Nickel ist derzeit durch das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeige-Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Minencamps verankert.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen - Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "vorausschauende Informationen" gelten können. Vorausblickende Informationen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das für die Ausgaben zur Erhaltung und Förderung des Grundstücks erforderlich ist, Umweltverbindlichkeiten (bekannte und unbekannte), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration of Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition des Begriffs "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen der Canada Nickel Company Inc. anderweitig geprüft und genehmigt.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns:

Mark Selby, Chairman und CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

