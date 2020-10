IRW-PRESS: Canasil Resources Inc.: Canasil meldet Abschnitt von 3,73 Meter mit 3,71 g/t Gold, 489 g/t Silber und 0,53 % Kupfer aus dem Erzgang Candy im Silber-Gold-Projekt Nora im mexikanischen Durango

Vancouver, 21. Oktober 2020. Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, Canasil oder das Unternehmen) gibt die ersten Ergebnisse aus zwei zusätzlichen Bohrlöchern - NRC-20-03 und NRC-20-04 - im Rahmen des laufenden, vollständig finanzierten Kernbohrprogramms bei den Erzgängen Candy und Nora im Silber-Gold-Projekt Nora im nördlichen Zentrum des mexikanischen Bundesstaates Durango bekannt.

Silber-Gold-Projekt Nora, Durango, Mexiko - erste Ergebnisse

Zusätzliche Proben aus beiden Bohrlöchern wurden zur Analyse eingereicht und die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und ausgewertet wurden. NRC-20-04 wurde auf demselben Abschnitt wie NRC-20-01 niedergebracht, um den Erzgang Candy in einer geringeren Höhe als NRC-20-01 zu durchteufen. NRC-20-03 wurde auf demselben Abschnitt wie NRC-20-02 niedergebracht, um den Erzgang Candy in geringerer Höhe als NRC-20-02 zu durchteufen. Siehe Lageplan der Bohrungen unten. Die Bohrlöcher NRC-20-05 und NRC-20-06, die 200 bzw. 400 Meter nördlich des Abschnitts mit NRC-20-01 und NRC-20-04 niedergebracht wurden, sind abgeschlossen und die Proben wurden zur Analyse eingereicht.

Das aktuelle Bohrprogramm im Projekt Nora ist der erste Durchgang einer systematischen, konzessionsgebietsweiten Exploration. Die ersten vier Bohrlöcher haben den Erzgang Candy allesamt in der Tiefe durchteuft und hohe Gold- und Silbergehalte ergeben, wobei NRC-20-04 einen deutlich mächtigeren und hochgradigeren Abschnitt lieferte. Der Erzgang Candy ist in Streichrichtung nach Norden und Süden sowie in der Tiefe zur Erweiterung offen und diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial für eine weitere Exploration.

Bahman Yamini, President und CEO von Canasil, meint: Der starke hochgradige Abschnitt aus NRC-20-04 ist in dieser frühen Phase der Bohrtests im Projekt Nora sehr ermutigend. Dieser relativ mächtige Abschnitt mit hohen Gold- und Silbergehalten bestätigt das Potenzial des Projekts und liefert eine Rechtfertigung für weitere Bohrungen im Bereich des Erzgangs Candy. Wir haben die sechs geplanten Bohrlöcher im Erzgang Candy nun abgeschlossen und jetzt wie geplant die Bohrungen im Erzgang Nora aufgenommen. Die positiven Fortschritte unter den gegenwärtigen Bedingungen sind hervorragend und wir möchten unserem Team, dem Bohrunternehmen und den örtlichen Gemeinschaften für ihre gemeinsamen Bemühungen danken, dieses Programm zu einem Erfolg zu machen.

Das Bohrprogramm wird vom Explorationsteam des Unternehmens in Mexiko unter der Leitung von Ingenieur Erme Enriquez, CPG, durchgeführt. Alle Kernproben werden in der Kernlagereinrichtung des Unternehmens in Durango (Mexiko) protokolliert. Die Proben werden vorbereitet und an die Einrichtung von ALS Laboratories in Zacatecas zur Aufbereitung und anschließend an das Labor von ALS Global in Vancouver überstellt. Dort werden die Proben mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (FA-AA) an einer 30-Gramm-Teilprobe auf ihren Gold- und Silbergehalt bzw. mittels Königswasseraufschluss an einer 0,50-Gramm-Probe gefolgt von einer ICP-Analyse auf Silber, Kupfer, Blei, Zink und Spurenelemente analysiert. Proben mit Silber- und Kupferwerten über der Nachweisgrenze werden anhand eines Königswasseraufschlusses gefolgt von einem abschließenden ICP-AES- oder AAS-Verfahren analysiert.

Über das Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango:

Das Projekt Nora liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich der Stadt Durango - mit guter Zugänglichkeit und Infrastruktur. Die geologische Umgebung ist ein vulkanischer Gang-Dom-Komplex aus dem Tertiär. Die Gold-Silber-Mineralisierung befindet sich in zwei strukturell begrenzten epithermalen Erzgängen: Candy und Nora. Die Mineralisierung ist charakteristisch für jene, die in zahlreichen Minen in der Region vorgefunden wird, wobei Gold und Silber mit Bleiglanz, Sulfosalzmineralen und geringen Mengen Pyrit, Sphalerit und Chalkopyrit in Zusammenhang stehen. Es gibt Beweise für einige historische Bergbauaktivitäten beim Erzgang Candy, der in unregelmäßigen Ausbissen über 900 Meter zutage tritt. Die Verwerfungsstruktur, die den Erzgang Candy beherbergt, wurde auf einer Distanz von über drei Kilometern nachverfolgt. Proben von Erzgangausbissen und Mineralhalden vom Erzgang Candy ergaben bedeutsame Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrationen. Der zweite Erzgang, Nora, befindet sich 600 Meter nordöstlich des Erzgangs Candy und kann über 230 Meter mit einer Mächtigkeit von über 9,0 Metern nachverfolgt werden. Oberflächenproben von diesem Erzgang ergaben anomale Silberwerte und enthielten Spuren von Sulfiden mit einer geochemischen Struktur, die für die höheren Werte eines epithermalen Erzgangsystems in der Region charakteristisch ist.

Systematische historische Rasterbodenprobennahmen in einem drei mal zwei Kilometer großen Gebiet, das die Erzgänge Candy und Nora sowie die prognostizierten Erweiterungen umfasst, ergaben erhöhte Werte für Silber, Basismetall (Kupfer, Blei und Zink) und Spurenelemente (Antimon und Arsen). Die Kombination der Erzgangausbisse mit großen Gebieten mit anomalen Silber- und Basismetallwerten in Bodenproben könnte auf weitere verborgene Mineralsysteme hinweisen. Zu den anderen großen Lagerstätten in der Region zählt die Lagerstätte La Pitarrilla von SSR Mining, die 50 Kilometer östlich des Projekts Nora liegt.

Über Canasil:

Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an umfangreichen Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zink-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Zu den Direktoren und Führungsmitgliedern des Unternehmens zählen Fachleute der Branche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Auffindung und im Ausbau von erfolgreichen Rohstoffexplorationsprojekten über die Entdeckung bis hin zur Erschließung sammeln konnten. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das Hilfspersonal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Bahman Yamini

President und CEO

Canasil Resources Inc.

Tel: (604) 709-0109

www.canasil.com

Suite 1760 - 750 West Pender Street

Vancouver, BC

Kanada V6C 2T8

Tel: 604-708 3788

Fax: 604-708 3728

E-Mail: admin@canasil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservenpotenzial, Erkundungsbohrungen, Abbauarbeiten und andere Ereignisse und Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Veränderungen der Rohstoffpreise, Explorationserfolge, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens bei der kanadischen Wertpapierbehörde. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Anleger sollten sich deshalb nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Silber-Gold-Projekt Nora von Canasil, Durango, Mexiko.

Geologische Karte des Erzgangs Candy mit den Standorten der Bohrlöcher NRC-20-01 bis NRC-20-06

