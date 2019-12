IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue beauftragt Vertriebshändler für Hongkong und Macau

Höhepunkte - ClearVue beauftragt exklusiven lizenzierten Vertriebshändler für Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau - Full Treasure Engineering Limited vertritt ClearVue in Hongkong und Macau - Full Treasure ist ein erfahrener Vertriebshändler von modernen Verglasungslösungen

17. Dezember 2019. ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Unternehmen für smarte Baustoffe, freut sich bekannt zu geben, dass es ein exklusives Vertriebslizenzabkommen mit Full Treasure Engineering Limited aus Hongkong (Full Treasure) unterzeichnet hat. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49631/191216 ASX Announcement 17 December 2019 - Full Treasure FINALv2_de_PRCOM.001.png

HY Chiu, MD, von Full Treasure, besucht das Team von ClearVue im Ausstellungsraum/Büro in Perth

Full Treasure ist ein führender Anbieter von modernen Verglasungsprodukten in Hongkong und Macau, einschließlich Doppelverglasungen, Dreifachverglasungen - allesamt für gewöhnlich einschließlich thermochromen Glases, schaltbaren Polymer Dispersed Liquid Crystal- (PDLC)-Glases oder des eigenen patentierten GlowingGlass (eigene kabellose Leuchtkastenverglasung für Auslagen und Schaufenster).

Jüngstes Verglasungsprojekt, das von Full Treasure im Tuen Mun Siu Lung Government Complex, Area 14 Hong Kong, durchgeführt wurde - beim Projekt wurde SunnyGlass mit thermochromer Suntuitive-Schicht von Pleotint USA als automatische Sonnenschutzlösung verwendet

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Full Treasure zum exklusiven Lieferanten von ClearVue in den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau der Volksrepublik China.

Full Treasure ergänzt die zunehmende Präsenz von ClearVue in Südostasien und eine wachsende Liste von Herstellern und Vertriebshändlern für die Produkte und Technologien von ClearVue.

Die Bedingungen des Vertriebslizenzabkommens beinhalten (unter anderem), dass - Full Treasure zum exklusiven Lizenznehmer hinsichtlich des Vertriebs der Produkte und Technologien von ClearVue in den Gebieten der Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau der Volksrepublik China wird; - die Exklusivität der Erfüllung vereinbarter Leistungskriterien in Zusammenhang mit der Anzahl der erworbenen IGUs sowie der Einhaltung des Abkommens unterliegt; - die Laufzeit der Lizenz fünf Jahre beträgt (mit zwei weiteren Verlängerungen um jeweils fünf Jahre, die wiederum von der Einhaltung des Abkommens sowie der Erfüllung fortlaufender Leistungskriterien abhängen); - ClearVue Glas-IGUs von seinen lizenzierten Herstellern zu einem vereinbarten Preisschema, das auf den bestellten Mengen basiert, an Full Treasure liefern wird; - ClearVue nach zwei Jahren die Exklusivität für Großprojekte erhält, die von außerhalb der exklusiven Gebiete von großen internationalen Architektur-, Technik- und Baukonzernen durchgeführt werden; - andere Bedingungen, die für ein solches Vertriebslizenzabkommen typisch sind, angewendet werden.

Executive Chairman Victor Rosenberg sagte hinsichtlich des Vertriebslizenzabkommens: Die Vertriebslizenz von Full Treasure stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen in seinen Plänen dar, seine Vertriebspräsenz in Südostasien zu erweitern. Die ersten Schritte sind die Gründung eines Marketingbüros in Singapur, die Zusammenarbeit mit CSME Power Systems sowie die kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung mit Seiko Wall.

Full Treasure ist ein großartiger Partner für ClearVue in der Region Hongkong, da es über eine umfassende Erfahrung und Netzwerke für den Vertrieb von Spezialverglasungssystemen verfügt und bereits der exklusive Vertriebshändler für die thermochrome Verglasungstechnologie von Pleotint ist und auch der führende Lieferant von schaltbarem PDLC-Glas in Hongkong war - beide sind Technologien, die in Abhängigkeit der Architektur- und Kundenanforderung einfach mit den ClearVue PV-Produkten kombiniert werden können.

ClearVue freut sich auf eine erfolgreiche Zukunft mit Full Treasure als Vertriebspartner in Hongkong.

HY Chiu, Managing Director von Full Treasure Engineering Limited, sagte hinsichtlich des Vertriebslizenzabkommens: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ClearVue, um die Möglichkeiten in Hongkong und Macau für diese einzigartige und innovative Technologie und dieses Produkt weiterzuentwickeln. Ich persönlich suche seit etwa 15 Jahren nach dieser Art von Produkt und bin überglücklich, endlich das PV-Produkt von ClearVue gefunden zu haben. Das PV-Produkt von ClearVue ist eine großartige Ergänzung und passt hervorragend zu unserer bestehenden Produktreihe an technischen Verglasungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ClearVue, um geeignete Projekte für dieses fantastische Produkt zu finden, und sehen eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

Über ClearVue Technologies Limited ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäude- und Agrarindustrie, insbesondere Glas und Gebäudeoberflächen, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine hochmoderne Glastechnik entwickelt, mit der die Transparenz des Glases erhalten bleibt, um die ästhetische Wirkung des Gebäudes zu erhalten, während gleichzeitig jedoch Strom erzeugt wird.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

Die Fenstertechnik von ClearVue findet (unter anderem) im Bau- und Konstruktionssektor und in der Landwirtschaft Anwendung.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com.

Full Treasure Engineering Limited ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das im Jahr 2009 als Spezial- und Komplettlösungsanbieter von dynamischem Glas gegründet wurde, um den grünen und modernen Lebensstil in Gebäuden zu verbessern. Dynamisches Glas beinhaltet: (1) SunnyGlass - thermochromes Glas zur automatischen Beschattung und Energieeinsparung in Gebäuden; (2) schaltbares Glas zum Sichtschutz; sowie (3) GlowingGlass (patentiert) zur Verwendung in Schaufenstern - bietet Beleuchtung im Glas ohne sichtbare Verkabelung. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die richtige Lösung anzubieten, um die Bewohner von Gebäuden wieder mit der Außenwelt zu verbinden, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern sowie um eine Harmonie zwischen Gebäuden und der Natur herzustellen. In mehr als einem Jahrzehnt hat das Unternehmen die Entwicklung der Verglasungstechnologien - vom elektrochromen zum thermochromen Glas - erlebt und das neueste Glas in einer Vielzahl an Projekten implementiert und installiert. Website des Unternehmens: www.fulltreasure.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

