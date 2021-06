IRW-PRESS: Cloud Nine Web3 Technologies Inc. : Cloud Nine Web3 Technologies meldet Unternehmensupdate

Bisherige Höhepunkte von 2021:

- Erwerb von Limitless Network (VPN, Microminer, Digital Wallet)

- Wichtige Zugänge im Advisory Board: Dan Reitzik (ehemaliger CEO und Gründer von DMG Blockchain Solutions (TSXV: DMGI), Richard Oh (ehemalige Führungskraft bei PayPal Asia), Shin-Young Park (CEO von WePay Korea), Eric Sim (CEO von Glocontech), Pavel Bains (CEO von Bluzelle)

- Markteinführung von Quick & Dirty Guide to Blockchain und The Quick & Dirty Guide to NFTs

- Strategische Partnerschaft zur Einführung von NFT Products & Managed Services Platform

- Starke Cash-Position: über 5,5 Mio. $ seit Januar 2021 aufgebracht

VANCOUVER, British Columbia, Kanada, 23. Juni 2021 - Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (Cloud Nine'' oder das Unternehmen) (CSE: CNI) (OTC: CLGUF) (FWB: 1JI0) meldet ein Unternehmensupdate. Das bisherige Jahr war ein Rekordjahr für das Unternehmen.

Cloud Nine ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung seiner eigenen Web-3.0-Technologieprodukte gerichtet ist, um eine Zukunft zu gestalten, in der dezentralisierte Nutzer und Maschinen über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern interagieren können, ohne dass Dritte erforderlich sind.

In diesem ersten Quartal konnte unser Unternehmen ein enormes Wachstum verzeichnen. Wir haben wichtige Partnerschaften unterzeichnet, bestimmte strategische Erwerbe getätigt und das Team von Cloud Nine um wichtige Mitglieder und Führungskräfte bereichert. Durch die gesunde Cash-Position unseres Unternehmens haben wir ein solides Standbein, um uns nach neuen Wachstumsgelegenheiten umzuschauen. Unser beeindruckendes neues Advisory Board hat bereits Türen geöffnet und das Führungsteam in einem sehr kurzen Zeitraum mit beispiellosen Ratschlägen, Visionen und Führungskraft versorgt, sagte der President von Cloud Nine, Sefton Fincham.

Zum eigenen Ökosystem des Unternehmens gehören:

- Next Decentrum - Die EdTech Platform bietet den Benutzern einfache Anleitungen für: Onlinesicherheit, tragbare Technologien, Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, Dezentrale Finanzen (DeFi).

- Limitless Network (VPN Miner) - Die Plattform Limitless bietet Verbrauchern eine Plug & Play-Möglichkeit, um ihre bevorzugten Kryptowährungen selbst zu schürfen, die dann sofort in einer personalisierten, digitalen In-App-Brieftasche abgespeichert werden.

- Digital Wallet für Desktop & Mobile - Krypto-Kreditkarte kombiniert mit nutzerfreundlichen Kryptowährungs-Bankservices für Desktop-, Mobilgerät- und Hardware-Wallets.

- Dezentralisierte Storage-App (das AirBnB des Storage) - nutzt die weltweit am wenigsten genutzten Computer-Ressourcen und bietet die sicherste und kostengünstigste Datenbank der Welt.

Das Unternehmen freut sich, die folgenden Updates vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zu veröffentlichen:

Januar - Februar 2021

9. Feb. - -Cloud Nine Announces New CFO and Adds New Board Member

16. Feb. - -Cloud Nine Signs LOI to Acquire Cryptocurrency & Blockchain Assets

März 2021

3. März - Cloud Nine Targets Ed-Tech Development; Engages Bluzelle for Specialized Program Development of Its Existing Platform

5. März - -Cloud Nine Announces Unveiling of Proprietary Education Tech Platform

8. März - -Cloud Nine Adds Web3 Tech Entrepreneur, Pavel Bains, CEO of Bluzelle, as Strategic Advisor

16. März - -Cloud Nine Closes Acquisition of Limitless VPN Platform

19. März - -Cloud Nine Adds Entrepreneur Sefton Fincham as President

25. März - -Next Decentrum, Powered by Cloud Nine, Releases NFT Guide to Help Unlock The Global Collectibles Market

30. März - -Cloud Nine Adds Hussein Hallak to the Strategic Advisory Board

April 2021

1. April- -Cloud Nine Commenced Trading on the Frankfurt Stock Exchange

20. April- -Cloud Nine Announces Strategic Partnership to Launch NFT Products and Managed Services

Mai 2021

11. Mai-Cloud Nine Adds eBay Managing Director & WePay Korea CEO as Strategic Advisors

18.Mai- -Cloud Nine Strengthens Advisory Board with the Addition of former Executive of PayPal Asia & CEO of GLOCONTECH

Juni 2021

16. Juni- -Cloud Nine Appoints Former CEO of DMG Blockchain Solutions (TSXV: DMGI), Dan Reitzik, as Special Advisor to the Board of Directors

Strategische Team-Ergänzungen

Im letzten Quartal hat das Unternehmen eine strategische Initiative gestartet, um die allerbesten Führungskräfte ins Board of Directors, ins Strategic Advisory Council und ins Führungsteam zu bringen. Die wichtigsten Neuzugänge sind:

- Sefton Fincham, zum President des Unternehmens benannt; Gründer von Look To The Sky Films und Thirty Six Financial Group, brachte mehr als 100 Mio. $ für Small-Cap-Unternehmen auf, zum President des Unternehmens

- Nilda Rivera, zur CFO & Corporate Secretary von Cloud Nine benannt; ehemalige VP & Corporate Secretary von Aurora Cannabis

- Kant Trivedi, zum Director benannt; Mitgründer und Director von Blockfusion Technologies Inc., ehemaliger COO und Managingpartner bei Greenwich Associates und ehemaliger Senior Director bei Rogers Communications

- Dan Reitzik, zum strategischen Berater benannt; ehemaliger CEO und Gründer von DMG Blockchain Solutions (TSXV: DMGI)

- Richard Oh, zum strategischen Berater benannt; ehemalige Führungskraft bei PayPal Asia

- Eric Sim, zum strategischen Berater benannt; CEO von Glocontech

- Shin-Young Park, zum strategischen Berater benannt, CEO von WePay Korea und ein Payment Development Specialist

- Pavel Bains, zum strategischen Berater benannt; CEO & Mitgründer von Bluzelle Networks, Autor und Beitragender bei Forbes, Venture Beat und Fast Company

- Hussein Hallak, zum strategischen Berater benannt, Entwickler von mehr als 20 Startups und Einführer des ersten und größten Marktplatzes für orientalische Kunst

Cloud Nine ist im 3. Quartal und im Rest des Jahres für Wachstum, zukünftige strategische Initiativen und Partnerschaften gerüstet, sagte Sefton Fincham. Die ausstehenden Erwerbe und Neuzugänge zu unserem Team, Board of Directors und Advisory Board sowie die Tatsache, dass wir mehr als 5,5 Mio. $ aufgebracht haben, positionieren unser Unternehmen für einen größeren Marktanteil und weiteres Umsatzwachstum.

Im Rahmen der laufenden Bestrebungen des Unternehmens, neue Produktbereiche zu identifizieren, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen, sowie neue Geschäftszweige zu eröffnen, führt Cloud Nines Senior Management fortgeschrittene Gespräche mit seinen strategischen Beratern, um die Möglichkeit zu erörtern, den weltweit führenden Bitcoin-Mining-Verbänden beizutreten, wie unter anderem Bitcoin Mining Council (www.bitcoinminingcouncil.com), Crypto Climate Accord (www.cryptoclimate.org) und Sustainable Bitcoin Standard (www.sustainablebitcoinstandard.org).

Im Namen des Boards,

CLOUD NINE WEB3 TECHNOLOGIES INC.

Sefton Fincham

President

Über Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Cloud Nine Web3 Technologies ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Einbindung neuer Technologien in seine derzeitigen Plattformen konzentriert, die das Web 3.0 nutzen. Ziel von Cloud Nine ist es, Innovationen voranzutreiben und die Technologien der Zukunft zugänglicher zu gestalten, indem es den Start und das Wachstum zukünftiger Tech-Unternehmen unterstützt. Web 3.0 ermöglicht eine Zukunft, in der dezentralisierte Nutzer und Maschinen in der Lage sind, mit Daten, Werten und anderen Gegenparteien über ein Substrat von Peer-to-Peer-Netzwerken zu interagieren, ohne dass Dritte hierfür erforderlich sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp.

Telefon: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com

Weder die Börse noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukünftigen Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen und Partnerschaften zu erweitern; die Verfolgung von neuen Technologieprodukten; die Unterstützung der Verfolgung von Web3-Möglichkeiten auf globaler Ebene; und die Fähigkeit der strategischen Berater, ihre Erfahrung zu nutzen, um das Geschäft von Cloud Nine positiv zu beeinflussen; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Produktbereiche zu identifizieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen, die neuesten Technologieprodukte des Unternehmens zu vermarkten, bedeutende strategische Vertriebsbeziehungen aufzubauen und das Unternehmen als Marktführer im Bereich der Blockchain-Technologie und des dezentralen Finanzwesens zu etablieren; das Potenzial der Technologie und des Geschäftsbetriebs des Unternehmens; das Wachstum des globalen digitalen Zahlungsmarktes; die Fähigkeit des Unternehmens, aus der wachsenden Nachfrage nach Zahlungslösungen Kapital zu schlagen; die Fähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu erweitern; das Streben des Unternehmens nach aufstrebenden Technologieprodukten und Web3-Möglichkeiten auf globaler Ebene; und die Fähigkeit des Beraters, seine Erfahrung zu nutzen, um das Geschäft des Unternehmens positiv zu beeinflussen, einschließlich der Entwicklung der Limitless-Assets von Cloud Nine. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören das Unvermögen, eine behördliche Genehmigung zu erhalten, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, das Unvermögen, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten, die Auswirkungen technologischer Veränderungen auf die Branche, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu arbeiten und Personal einzustellen, Wettbewerb, Sicherheitsbedrohungen, Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten und Dienstleistungen und der Blockchain- und DeFi-Technologie des Unternehmens im Allgemeinen, Versagen bei der Entwicklung neuer und innovativer Produkte, Rechtsstreitigkeiten, Anstieg der Betriebskosten, Anstieg der Arbeitskosten, Versagen von Vertragspartnern bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, behördliche Vorschriften, Verlust von Mitarbeitern und Beratern in Schlüsselpositionen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

