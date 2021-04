IRW-PRESS: Core One Labs Inc.: Core One Labs-Tochter Vocan startet mit der Konzeption und Entwicklung eines eigenen Produktionssystems für die Herstellung von DMT in API-Qualität

Vancouver, British Columbia, Kanada - 21. April 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das Unternehmen oder Core One Labs), ein auf Life Sciences spezialisiertes Forschungs- und Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, psychedelische Arzneimittel über neuartige Verabreichungssysteme und die psychedelikagestützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. (Vocan) mit der Konzeption und Entwicklung eines eigenen Enzymproduktionssystems für die Herstellung von N,N-Dimethyltryptamin (DMT) in pharmazeutischer Qualität begonnen hat. DMT, eine in der Natur vorkommende psychedelische Substanz, wird derzeit im Rahmen von klinischen Studien für die Behandlung bestimmter Gemütsstörungen untersucht. Dieser Wirkstoff ist der Hauptbestandteil eines entheogenen Gebräus, das traditionell in Südamerika konsumiert wird. Gewonnen wird er aus den Blättern einer Vielzahl von Pflanzen, die in den Äquatorialregionen rund um den Erdball endemisch sind.

Das Team von Vocan hat einen genetischen Weg skizziert, der in einem potenziell erhöhten Niveau der DMT-Biosynthese resultieren könnte - ähnlich dem in der Natur vorkommenden Produktionsweg in den Pflanzen, aus denen der Wirkstoff üblicherweise gewonnen wird. Im Zuge der weiteren Entwicklung plant das Forschungsteam, ein durchsatzstarkes Produktionssystem zu konstruieren, das auf der gleichen rekombinanten Enzym-Fermentationsplattform basiert, die das Unternehmen bereits für den pharmazeutischen Wirkstoff Psilocybin entwickelt. Mit der Aufnahme dieser biosynthetischen Zielsubstanz in seine Entwicklungs-Pipeline ist Vocan in der Lage, sein Angebot an psychedelischen Arzneimitteln in klinischer Qualität zu erweitern und damit den Einsatz von psychedelischen Substanzen für medizinisch-therapeutische Zwecke zu fördern.

Dieser unternehmenseigene Ansatz zur Herstellung von DMT bewahrt die hochspezifische molekulare Struktur des natürlich vorkommenden und aus Pflanzen gewonnenen DMT und ermöglicht die Optimierung der fermentativen Biosynthese-Plattform des Unternehmens im Sinne eines maximalen Ertrags von DMT im Produktionsmaßstab. Das Team hat die Absicht, das derzeitige Entwicklungsstadium seines DMT-Produktionssystems innerhalb weniger Wochen so weit zu beschleunigen, dass die erste provisorische Patentanmeldung für DMT beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trade Mark Office) im Schnellverfahren absolviert werden kann. Mit dem frühzeitigen Patentschutz seiner proprietären DNA-Sequenzen und Enzyme mit erhöhter Aktivität wird das Team sicherstellen, dass DMT in API-Qualität über ein reproduzierbares und zuverlässiges Verfahren hergestellt werden kann - ohne die Notwendigkeit einer teureren chemischen Synthese oder Kultivierung, Extraktion und Reinigung der Substanz pflanzlichen Ursprungs.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Core One unter der Leitung von Dr. Robert Hancock erzielt kontinuierlich bedeutende wissenschaftliche Meilensteine in der Herstellung von biosynthetisierten und stereochemisch fundierten psychedelischen Wirkstoffen. Immer mehr wissenschaftliche Forschungsergebnisse und empirische Daten belegen den Nutzen verschiedener psychedelischer Wirkstoffe in der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Core One ist es ein Anliegen, die Wissenschaft bei ihren Forschungsaktivitäten mit der Bereitstellung von psychedelischen Wirkstoffen zu einem Bruchteil der Kosten anderer Hersteller zu unterstützen. Wir werden unser Angebot an psychedelischen Produkten weiterentwickeln, um Wissenschaft und Forschung mit den nötigen Wirkstoffen zu versorgen. Die erfolgreiche Entwicklung von enzymatischem DMT ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir dies bewerkstelligen, meint Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

Core One ist ein biotechnologisches Research- und Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich darauf spezialisiert hat, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie weiterzuentwickeln und bei psychedelischen Verbindungen, wie z.B. Psilocybin, anzuwenden. Core One besitzt auch eine Beteiligung an medizinischen Kliniken, die zusammen eine Datenbank mit über 2750.000 Patienten unterhalten. Durch diese Kliniken, die Integration seines geistigen Eigentums, die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen zu erhalten.

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

